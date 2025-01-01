- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSetLayout
頂点シェーダーの頂点レイアウトを設定します。
|
bool DXShaderSetLayout(
パラメータ
shader
[in] DXShaderCreate()で作成されたシェーダーのハンドル
layout[]
[in] 頂点フィールドの説明の配列です。説明はDXVertexLayout構造体で設定されています。
|
struct DXVertexLayout
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
注意事項
レイアウトは、指定された頂点バッファー内の頂点の種類と一致する必要があります。また、頂点シェーダーコードのエントリポイントで使用される頂点入力の種類と一致する必要があります。
シェーダーの頂点バッファーはDXBufferSet()で設定されます。
DXVertexLayout構造体はD3D11_INPUT_ELEMENT_DESC MSDN構造体のバージョンです。