MQL5 リファレンス配列関数ArrayRange
- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayRange
この関数は配列の指定された次元の要素数を返します。
|
int ArrayRange(
パラメータ
array[]
[in] チェックされた配列
rank_index
[in] 次元のインデックス
戻り値
配列の指定された次元の要素数
注意事項
インデックスは 0 から始まるので、配列の次元の数は最後の次元のインデックスより 1 大きいです。
例:
|
void OnStart()