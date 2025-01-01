ドキュメントセクション
ArrayRange

この関数は配列の指定された次元の要素数を返します。

int  ArrayRange(
  const void&   array[],      // チェックされる配列
  int          rank_index    // 次元のインデックス
  );

パラメータ

array[]

[in]  チェックされた配列

rank_index

[in]  次元のインデックス

戻り値

配列の指定された次元の要素数

注意事項

インデックスは 0 から始まるので、配列の次元の数は最後の次元のインデックスより 1 大きいです。

例:

void OnStart()
 {
//--- 4 次元配列を作成する
  double array[][5][2][4];
//--- 0 次元のサイズを設定する
  ArrayResize(array,10,10);
//---次元をプリントする
  int temp;
  for(int i=0;i<4;i++)
    {
    //--- i 次元のサイズを受け取る
     temp=ArrayRange(array,i);
    //--- プリント
    PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
    }
//--- 結果
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
 }