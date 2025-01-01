- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iLowest
該当するチャート上で見つかった最小値のインデックスを返します（現在のバーとの相対的なシフト）。
int iLowest(
パラメータ
symbol
[in] 検索される銘柄です。NULL は現在のシンボルです。
timeframe
[in] 期間です。ENUM_TIMEFRAMES列挙体の値の1つです。（0 は現在のチャート期間）
型
[in] 検索される時系列の識別子です。ENUM_SERIESMODE列挙体の任意の値に等しくなれます。
count=WHOLE_ARRAY
[in] 検索を実行する時系列内の要素の数（現在のバーからインデックスの増加方向に向かって）。
start=0
[in] 最小値の検索が開始される最初のバーのインデックス（現在のバーに対する相対的なシフト）。負の値は無視され、ゼロの値に置き換えられます。
戻り値
該当するチャート上で見つかった最小値のインデックス（現在のバーとの相対的なシフト）またはエラー発生時には-1を返します。エラーの詳細はGetLastError()関数を呼び出して取得できます。
例:
double val;