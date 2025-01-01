iLowest

該当するチャート上で見つかった最小値のインデックスを返します（現在のバーとの相対的なシフト）。

int iLowest(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIESMODE type,

int count=WHOLE_ARRAY,

int start=0

);

パラメータ

symbol

[in] 検索される銘柄です。NULL は現在のシンボルです。

timeframe

[in] 期間です。ENUM_TIMEFRAMES列挙体の値の1つです。（0 は現在のチャート期間）

型

[in] 検索される時系列の識別子です。ENUM_SERIESMODE列挙体の任意の値に等しくなれます。

count=WHOLE_ARRAY

[in] 検索を実行する時系列内の要素の数（現在のバーからインデックスの増加方向に向かって）。

start=0

[in] 最小値の検索が開始される最初のバーのインデックス（現在のバーに対する相対的なシフト）。負の値は無視され、ゼロの値に置き換えられます。

戻り値

該当するチャート上で見つかった最小値のインデックス（現在のバーとの相対的なシフト）またはエラー発生時には-1を返します。エラーの詳細はGetLastError()関数を呼び出して取得できます。

例: