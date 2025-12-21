経済指標カレンダー
イベントの重要性
通貨
国
経済指標カレンダー
これは、経済ニュースに基づく金融市場のファンダメンタル分析のための不可欠なツールです。世界最大の経済の900以上の指標は、公的資金源から収集されたリアルタイムデータに基づいています。
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.21 23:00, EUR, 貿易収支, 実際: €-4.693 B, 予測: €-5.562 B, 前: €-6.001 B
2025.12.22 07:00, NOK, 失業率, 実際: 4.5%, 予測: 4.8%, 前: 4.4%
2025.12.22 08:30, HKD, CPI前年比, 実際: 1.2%, 予測: 1.3%, 前: 1.2%
2025.12.22 09:00, EUR, PPI前月比, 実際: 1.0%, 予測: 0.0%, 前: -0.2%
2025.12.22 09:00, EUR, PPI前年比, 実際: -0.2%, 予測: 0.2%, 前: 0.1%
2025.12.22 11:00, BRL, FGV消費者信頼感, 予測: 8.2, 前: 1.3
2025.12.22 11:30, BRL, BCB Focusマーケットレポート
2025.12.22 12:00, MXN, 経済活動前月比, 実際: 1.0%, 予測: 0.1%, 前: -0.6%
2025.12.22 12:00, MXN, 経済活動n.s.a. 前年比, 実際: 1.7%, 予測: -0.4%, 前: 0.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI前月比, 実際: 0.9%, 予測: 0.5%, 前: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI前年比, 実際: 6.1%, 予測: 4.8%, 前: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI前月比, 実際: 0.3%, 予測: -0.1%, 前: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI前年比, 実際: 6.4%, 予測: 1.8%, 前: 5.8%
2025.12.22 16:30, USD, 3か月債入札, 実際: 3.560%, 前: 3.560%
2025.12.22 16:30, USD, 6か月債入札, 実際: 3.485%, 前: 3.495%
2025.12.22 18:00, USD, 2年債入札, 実際: 3.499%, 前: 3.489%
2025.12.23 05:00, JPY, BoJコアCPIトリム平均値前年比, 実際: 2.2%, 予測: 2.5%, 前: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, BoJコアCPI加重中央値前年比, 実際: 1.3%, 予測: 1.8%, 前: 1.5%
2025.12.23 05:00, SGD, CPI前年比, 実際: 1.2%, 予測: 0.9%, 前: 1.2%
2025.12.23 07:00, EUR, 輸入物価指数（Import Price Index）前月比, 実際: 0.5%, 予測: 0.7%, 前: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, 輸入物価指数（Import Price Index）前年比, 実際: -1.9%, 予測: -2.8%, 前: -1.4%
2025.12.23 07:00, EUR, 輸出物価指数（Export Price Index）前月比, 実際: 0.2%, 予測: -0.1%, 前: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, 輸出物価指数（Export Price Index）前年比, 実際: 0.3%, 予測: 0.0%, 前: 0.5%
2025.12.23 07:00, NOK, 一般公的国内貸付債務前年比, 実際: 3.9%, 予測: 3.9%, 前: 3.9%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI前月比, 実際: 1.2%, 予測: -0.1%, 前: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI前年比, 実際: -1.4%, 予測: -1.1%, 前: 0.4%
2025.12.23 08:00, EUR, 国内総生産前期比, 実際: 0.6%, 予測: 0.6%, 前: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, 国内総生産前年比, 実際: 2.8%, 予測: 2.8%, 前: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, PPI前年比, 実際: -2.5%, 予測: -1.5%, 前: 0.7%
2025.12.23 09:00, EUR, 非EU貿易収支, 実際: €6.918 B, 前: €5.466 B
2025.12.23 12:00, BRL, 中期CPI前月比, 実際: 0.25%, 予測: 0.39%, 前: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, 中期CPI前年比, 実際: 4.41%, 予測: 4.64%, 前: 4.50%
2025.12.23 12:00, MXN, 月上旬CPI前月比, 実際: 0.17%, 予測: 0.26%, 前: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, 月上旬コアCPI前月比, 実際: 0.31%, 予測: 0.19%, 前: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, 貿易収支n.s.a., 実際: $0.663 B, 予測: $-1.435 B, 前: $0.606 B
2025.12.23 12:00, MXN, 貿易収支
2025.12.23 13:30, CAD, GDP前月比, 実際: -0.3%, 予測: 0.0%, 前: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, 国内総生産前年比, 実際: 0.4%, 予測: 0.6%, 前: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, 国内総生産前期比, 実際: 4.3%, 前: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, GDP価格指数前期比, 実際: 3.8%, 前: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前期比, 実際: 2.9%, 前: 2.6%
2025.12.23 13:30, USD, 個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前期比, 実際: 2.8%, 前: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, 実質PCE前期比, 実際: 3.5%, 前: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, 企業利益前期比, 実際: 4.4%, 予測: 0.3%, 前: 0.2%
2025.12.23 13:30, USD, GDP売上高前期比, 実際: 4.6%, 前: 7.5%
2025.12.23 13:30, USD, 耐久財受注前月比, 実際: -2.2%, 予測: 1.2%, 前: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, 輸送を除く耐久財受注前月比, 実際: 0.2%, 予測: 0.2%, 前: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, 防衛を除く耐久財受注前月比, 実際: -1.5%, 予測: 0.9%, 前: 0.1%
2025.12.23 13:30, USD, 航空機を除く非防衛資本財受注前月比, 実際: 0.5%, 予測: -0.2%, 前: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, 非防衛資本財受注(航空機を除く)前月比, 実際: 0.7%, 予測: 1.1%, 前: 1.2%
2025.12.23 14:15, USD, FED鉱工業生産前月比, 実際: 0.1%, 予測: 0.0%, 前: -0.3%
2025.12.23 14:15, USD, FED稼働率, 実際: 76.0%, 予測: 76.0%, 前: 76.1%
2025.12.23 14:15, USD, Fed工業生産前月比, 実際: 0.0%, 予測: -0.3%, 前: 0.0%
2025.12.23 14:15, USD, Fed鉱工業生産前年比, 実際: -0.1%, 予測: 1.0%, 前: 1.6%
2025.12.23 15:00, USD, CB消費者信頼感指標, 実際: 89.1, 予測: 83.4, 前: 92.9
2025.12.23 15:00, USD, リッチモンドFedサービス歳入
2025.12.23 16:30, USD, 52週債入札, 実際: 3.380%, 前: 3.460%
2025.12.23 18:00, USD, 5年債入札, 実際: 3.747%, 前: 3.562%
2025.12.23 21:00, KRW, 消費者信頼感, 実際: 109.9, 予測: 108.4, 前: 112.4
2025.12.23 23:50, JPY, 日銀法人サービス価格前年比, 実際: 2.7%, 予測: 2.9%, 前: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, 日銀金融政策決定会合議事要旨
2025.12.24 00:00, BRL, クリスマスイブ
2025.12.24 00:00, SEK, クリスマスイブ
2025.12.24 01:00, CNY, PBC新規ローン, 予測: ¥-0.050 兆, 前: ¥-0.020 兆
2025.12.24 01:00, CNY, PBC M2マネーストック前年比, 予測: 8.1%, 前: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, PBC未払いローンの伸び前年比, 予測: 6.4%, 前: 6.5%
2025.12.24 05:00, JPY, 一致指数（Coincident Index）
2025.12.24 05:00, JPY, 先行指数
2025.12.24 05:00, JPY, 一致指数前月比
2025.12.24 05:00, JPY, 先行指標前月比
2025.12.24 10:30, INR, RBI M3マネーサプライ前年比
2025.12.24 12:00, MXN, 失業率, 予測: 2.6%, 前: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, 失業率n.s.a., 予測: 2.6%, 前: 2.6%
2025.12.24 13:30, USD, 新規失業保険申請件数, 実際: 214 K, 予測: 227 K, 前: 224 K
2025.12.24 13:30, USD, 失業保険申請件数, 実際: 1.923 M, 予測: 1.844 M, 前: 1.885 M
2025.12.24 13:30, USD, 新規失業保険申請件数4週平均, 実際: 216.750 K, 予測: 220.796 K, 前: 217.500 K
2025.12.24 15:00, USD, 4週債入札, 実際: 3.570%, 前: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, 8週債入札, 実際: 3.585%, 前: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, EIA週間原油在庫, 予測: -1.190 M, 前: -1.274 M
2025.12.24 15:30, USD, EIAクッシングの原油備蓄の変化, 予測: 0.067 M, 前: -0.742 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA原油輸入の変化, 予測: 0.548 M, 前: -0.719 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA留出燃料生産量の変化, 予測: 0.321 M, 前: -0.228 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA蒸留備蓄の変化, 予測: 0.652 M, 前: 1.712 M
2025.12.24 15:30, USD, EIAガソリン生産量の変化, 予測: -0.145 M, 前: 0.033 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA暖房石油備蓄の変化, 予測: -0.051 M, 前: 0.267 M
2025.12.24 15:30, USD, EIAガソリン備蓄の変化, 予測: 1.959 M, 前: 4.808 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA製油所原油の日々の投入量の変化, 前: 0.128 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA製油所稼働率の変更, 前: 0.3%
2025.12.24 16:00, CAD, 予算収支, 実際: $-2.278 B, 予測: $-0.659 B, 前: $-5.023 B
2025.12.24 16:00, CAD, 予算収支、会計年度, 実際: $-18.369 B, 予測: $-14.599 B, 前: $-16.091 B
2025.12.24 16:30, USD, 7年債入札, 実際: 3.930%, 前: 3.781%
2025.12.24 23:50, JPY, 外債投資, 実際: ¥103.0 B, 前: ¥355.8 B
2025.12.24 23:50, JPY, 日本株式への外国投資, 実際: ¥-1234.8 B, 前: ¥214.2 B
2025.12.25 00:00, AUD, クリスマス
2025.12.25 00:00, BRL, クリスマス
2025.12.25 00:00, CAD, クリスマス
2025.12.25 00:00, EUR, クリスマス
2025.12.25 00:00, EUR, クリスマス
2025.12.25 00:00, HKD, クリスマス
2025.12.25 00:00, INR, クリスマス
2025.12.25 00:00, EUR, クリスマス
2025.12.25 00:00, KRW, クリスマス
2025.12.25 00:00, MXN, クリスマス
2025.12.25 00:00, NZD, クリスマス
2025.12.25 00:00, NOK, クリスマス
2025.12.25 00:00, SGD, クリスマス
2025.12.25 00:00, ZAR, クリスマス
2025.12.25 00:00, EUR, クリスマス
2025.12.25 00:00, SEK, クリスマス
2025.12.25 00:00, CHF, クリスマス
2025.12.25 00:00, GBP, クリスマス
2025.12.25 00:00, USD, クリスマス
2025.12.25 05:00, JPY, 建設注文前年比, 実際: 9.5%, 予測: 10.6%, 前: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, 住宅着工件数前年比, 実際: -8.5%, 予測: 8.9%, 前: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, 年間住宅着工件数, 実際: 0.718 M, 前: 0.803 M
2025.12.25 15:30, USD, EIA天然ガス貯蔵量変化, 予測: -226 B, 前: -167 B
2025.12.25 23:30, JPY, 東京CPI前年比, 実際: 2.0%, 予測: 1.7%, 前: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, 東京CPI(食品とエネルギーを除く)前年比, 実際: 2.6%, 予測: 3.2%, 前: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, 東京コアCPI前年比, 実際: 2.3%, 予測: 2.8%, 前: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, 失業率, 実際: 2.6%, 予測: 2.4%, 前: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, 東京CPI s.a. 前月比, 実際: -0.2%, 前: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, 求人求職者比率, 実際: 1.18, 予測: 1.18, 前: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, 小売売上高前月比
2025.12.25 23:50, JPY, 小売売上高前年比
2025.12.25 23:50, JPY, 大手小売売上高前年比
2025.12.25 23:50, JPY, 鉱工業生産前月比
2025.12.25 23:50, JPY, 鉱工業生産前年比
2025.12.25 23:50, JPY, 工業生産予測1か月先前月比
2025.12.25 23:50, JPY, 工業生産予測2か月先前月比
2025.12.26 00:00, AUD, ボクシングデー
2025.12.26 00:00, CAD, ボクシングデー
2025.12.26 00:00, EUR, 聖ステファノの日
2025.12.26 00:00, HKD, クリスマスの日の後の最初の平日
2025.12.26 00:00, EUR, 聖ステファノの日
2025.12.26 00:00, NZD, ボクシングデー
2025.12.26 00:00, NOK, ボクシングデー
2025.12.26 00:00, ZAR, 親善の日
2025.12.26 00:00, SEK, ボクシングデー
2025.12.26 00:00, CHF, 聖ステファノの日
2025.12.26 00:00, GBP, ボクシングデー
2025.12.26 11:30, INR, 銀行ローンの伸び率前年比, 予測: 11.7%, 前: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, 預金の伸び率前年比, 予測: 10.1%, 前: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, 外貨準備, 予測: $702.918 B, 前: $688.949 B
2025.12.26 17:30, BRL, 外国為替フロー
2025.12.26 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数, 前: 406
2025.12.26 18:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数, 前: 542
2025.12.27 01:30, CNY, 工業利益YTD前年比, 実際: 0.1%, 前: 1.9%
2025.12.28 23:50, JPY, 日銀Summary of Opinions
2025.12.29 07:00, NOK, 小売売上高前月比, 予測: 0.0%, 前: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, 小売売上高前年比, 予測: 3.9%, 前: 3.3%
2025.12.29 07:00, SEK, 商品貿易収支, 予測: Kr0.0 B, 前: Kr1.5 B
2025.12.29 07:00, GBP, ネーションワイドHPI前月比, 予測: 0.2%, 前: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, ネーションワイドHPI前年比, 予測: 1.9%, 前: 1.8%
2025.12.29 08:30, HKD, 輸出前年比, 予測: 15.5%, 前: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, 輸入前年比, 予測: 16.2%, 前: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, 貿易収支, 予測: HK$-33.725 B, 前: HK$-39.900 B
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-Mインフレ指数前月比, 予測: 0.62%, 前: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB Focusマーケットレポート
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数前月比, 予測: -0.7%, 前: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数前年比, 予測: -6.0%, 前: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, 住宅販売契約指数, 前: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, ダラス連銀製造業景況指数（Dallas Fed Manufacturing Index）
2025.12.29 15:30, USD, EIA週間原油在庫
2025.12.29 15:30, USD, EIAクッシングの原油備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA原油輸入の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA留出燃料生産量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA蒸留備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIAガソリン生産量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA暖房石油備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIAガソリン備蓄の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA製油所原油の日々の投入量の変化
2025.12.29 15:30, USD, EIA製油所稼働率の変更
2025.12.29 16:30, USD, 3か月債入札, 前: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6か月債入札, 前: 3.485%
2025.12.29 20:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, BRL, CFTC BRL投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD 投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY 投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, NZD, CFTC NZD投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, CHF, CFTC CHF投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, GBP, CFTC GBP 投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC銅投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC銀投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC金投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC原油投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC金投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTCアルミニウム投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTCトウモロコシ投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC天然ガス投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC大豆投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC小麦投機的ネットポジション
2025.12.29 20:30, USD, CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
2025.12.29 20:30, EUR, CFTC EUR投機筋ポジション
2025.12.29 21:00, KRW, BOK製造業BSI, 予測: 71, 前: 70
2025.12.29 23:00, KRW, 鉱工業生産前月比, 予測: 3.1%, 前: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, 鉱工業生産前年比, 予測: -4.6%, 前: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, 小売売上高前月比, 予測: 0.3%, 前: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, サービス指数前月比, 予測: 0.2%, 前: -0.6%
よくあるご質問
経済指標カレンダーとは？
経済指標カレンダーは、金融市場に影響を与える重要な経済イベントや発表の予定表であり、金利、雇用統計、インフレ率などの主要指標に関する情報が含まれています。内蔵カレンダーと、MetaTrader 5用の専用ウィジェットを使えば、常に最新のニュースを把握し、迅速に情報に基づいた取引判断を行うことができます。
FX経済指標カレンダーの読み方は？
経済指標カレンダーには、外国為替市場に影響を与える経済ニュースや統計の日時と重要度が表示されます。予測値と実績値、そしてイベントの重要度（低・中・高）にも注意を払うことが重要です。MetaTrader 5に内蔵されたカレンダーと便利なウィジェットを使えば、トレーダーは取引端末やWebサイト上でこれらのイベントを簡単に確認することができます。
経済指標カレンダーを利用して取引する方法は？
経済指標カレンダーは、ニュースを利用した取引や、データ発表時の市場変動リスクを回避するために活用できます。例えば、実際の数値が予測値と大きく異なる場合、市場は急激に反応し、短期取引のチャンスが生まれます。MetaTrader 5用の便利な経済指標カレンダーウィジェットをインストールすれば、重要なイベントに常に迅速に対応できます。