PositionsTotal

未決済ポジションの数を返します。

int  PositionsTotal();

戻り値

int 型の値

注意事項

ポジションの『ネッティング』計算時（ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)各シンボルにつき常に一つのポジションのみ（1つ以上の取引の結果である）保有することができます。ポジションと『ツールボックス』パネルの『取引』タブに表示される有効な未決注文と混同しないようにしてください。

ポジションに制限がない場合(ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)各シンボルごとに同時に複数のポジションを保有することができます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 口座のポジションの数を取得して操作ログに出力する
  int total=PositionsTotal();
  Print("Number of open positions on account: ", total);
  /*
   結果：
  Number of open positions on account: 2
  */
 }

参照

