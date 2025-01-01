//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 口座のポジションの数を取得して操作ログに出力する

int total=PositionsTotal();

Print("Number of open positions on account: ", total);

/*

結果：

Number of open positions on account: 2

*/

}