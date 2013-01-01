- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsExist
ファイルの存在をチェックします。
|
bool FileIsExist(
パラメータ
file_name
[in] チェックされているファイルの名称
common_flag=0
[in] ファイルの場所を決めるフラグ。common_flag = FILE_COMMON の場合、ファイルは全てのクライアント端末の共有フォルダ \Terminal\Common\Files 内に存在します。その他の場合、ファイルはローカルフォルダに存在します。
戻り値
指定されたファイルが存在する場合は true
注意事項
チェックされたファイルはサブディレクトリである可能性があります。この場合 FileIsExist() 関数は false を戻し error 5018 - This is a directory, not a file（これはディレクトリでファイルではありません）が _LastError 変数にログされます。（FileFindFirst 関数の例を参照）。
セキュリティ上の理由から、MQL5 言語ではファイルの扱いは厳しく制御されています。MQL5 手段を用いて操作されるファイルは、ファイルサンドボックスの外に存在することは出来ません。
common_flag = FILE_COMMON の場合、この関数はファイルを全てのクライアント端末の共有フォルダ \Terminal\Common\Files で探します。他の場合、ローカルフォルダ（MQL5\Files またはテストの際には MQL5\Tester\Files）が探されます。
例:
|
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
参照