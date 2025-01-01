ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス共通関数ResetLastError 

ResetLastError

所定の変数 _LastErrorの値をゼロに設定します。

void  ResetLastError();

戻り値

なし

注意事項

GetLastError() は _LastError 変数をゼロにしないことには留意すべきです。通常、関数呼び出しの前に ResetLastError() が呼び出され エラー発生がチェックされます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 関数を呼び出す前に最後のエラーコードをリセットする
//--- さもないと、GetLastError()は前のエラーコードを返す可能性がある
  long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);
  PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
  PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  ResetLastError();
  lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
  PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
 }