ResetLastError
所定の変数 _LastErrorの値をゼロに設定します。
void ResetLastError();
戻り値
なし
注意事項
GetLastError() は _LastError 変数をゼロにしないことには留意すべきです。通常、関数呼び出しの前に ResetLastError() が呼び出され エラー発生がチェックされます。
例：
//+------------------------------------------------------------------+