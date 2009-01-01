- Alert
ExpertRemove
この関数はエキスパートアドバイザーを停止しチャートからアンロードします。
void ExpertRemove();
戻り値
なし
注意事項
エキスパートアドバイザーは、ExpertRemove() の呼び出し直後に停止されるわけではありません。EA 動作を停止するフラグのみが設定されます。つまり、次のイベントは処理されず、OnDeinit() が呼び出されてエキスパートアドバイザーがアンロードされてチャートから削除されます。
ストラテジーテスターのOnInit()ハンドラでのExpertRemove()の呼び出しによって、現在のパラメータセットでのテストがキャンセルされます。このような終了は初期化エラーとみなされます。
ストラテジーテスターでEAが正常に初期化された後でExpertRemove()が呼び出されると、テストはOnDeinit()とOnTester()の呼び出しによって正常に終了します。この場合、取引統計と最適化基準値はすべて取得されますが。
例:
//+------------------------------------------------------------------+
参照