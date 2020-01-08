- initialize
copy_rates_from
指定された日以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します。
|
copy_rates_from(
パラメータ
symbol
[in] 金融商品名(例: EURUSD)。名前なし必須パラメータ。
timeframe
[in] バーがリクエストされている時間枠で、TIMEFRAME列挙からの値で設定されます。名前なし必須パラメータ。
date_from
[in] リクエストされたサンプルの1番目のバーが開いた日で、「datetime」オブジェクトまたは1970年1月1日からの経過秒数として設定されます。名前なし必須パラメータ。
count
[in] 受信するバーの数名前なし必須パラメータ。
戻り値
バーを名前付きのtime、open、high、low、close、tick_volume、spread、real_volume列を持つNumPy配列として返します。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。
注意事項
詳細はCopyRates()関数をご覧ください。
指定された日付とそれ以前のデータのみが戻されます。これは、が返されたバーの開始時刻は常に指定されたもの以下だということです。
MetaTrader 5ターミナルは、チャート上でユーザが利用できる履歴内でのみバーを提供します。ユーザが使用できるバーの数は「Max. bars in chart」パラメータで設定されます。
「datetime」オブジェクトを作成する際にPythonがローカルな時間帯を使用する一方、MetaTrader 5ではティックとバー開始時間はUTC時間帯(シフトなし)で保存されます。よって。時間を使用する関数を実行するためには「datetime」はUTC時間で作成されるべきです。MetaTrader 5ターミナルから受信したデータにはUTC時間があります。
|
ID
|
説明
|
TIMEFRAME_M1
|
1分
|
TIMEFRAME_M2
|
2分
|
TIMEFRAME_M3
|
3分
|
TIMEFRAME_M4
|
4分
|
TIMEFRAME_M5
|
5分
|
TIMEFRAME_M6
|
6分
|
TIMEFRAME_M10
|
10分
|
TIMEFRAME_M12
|
12分
|
TIMEFRAME_M12
|
15分
|
TIMEFRAME_M20
|
20分
|
TIMEFRAME_M30
|
30分
|
TIMEFRAME_H1
|
1 時間
|
TIMEFRAME_H2
|
2時間
|
TIMEFRAME_H3
|
3時間
|
TIMEFRAME_H4
|
4時間
|
TIMEFRAME_H6
|
6時間
|
TIMEFRAME_H8
|
8時間
|
TIMEFRAME_H12
|
12時間
|
TIMEFRAME_D1
|
1日
|
TIMEFRAME_W1
|
1週間
|
TIMEFRAME_MN1
|
1 ヶ月
例：
|
from datetime import datetime
