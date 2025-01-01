DatabaseImport

ファイルからテーブルにデータをインポートします。

long DatabaseImport(

int database,

const string table,

const string filename,

uint flags,

const string separator,

ulong skip_rows,

const string skip_comments

);

パラメータ

database

[in] DatabaseOpen()で受信したデータベースハンドル。

table

[in] ファイルのデータを追加するテーブルの名前。

filename

[in] データを読み取るためのCSVファイルまたはZIPアーカイブ。名前にはサブディレクトリを含めることができ、MQL5\Filesフォルダーに相対して設定されます。

flags

[in] ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS列挙体からのフラグの組み合わせ。

separator

[in] CSVファイルでのデータの区切り文字

skip_rows

[in] ファイルからデータを読み取るときにスキップされる初期文字列の数。

skip_comments

[in] 文字列をコメントとして指定するための文字列。skip_comments文字が文字列の先頭で検出された場合、そのような文字列はコメントと見なされ、インポートされません。

戻り値

インポートされた文字列の数を返すか、エラーの場合は-1を返します。エラーコードを受け取るにはGetLastError()を使用します。以下の応答が可能です。

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – テーブル名が指定されていない（空の文字列またはNULL）

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 内部データベースエラー

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 無効なデータベースハンドル

注意事項

tableという名前のテーブルは存在しません。自動的に生成されます。作成されたテーブルの名前とフィールドタイプは、ファイルデータに基づいて自動的に定義されます。

ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS

ID 説明 DATABASE_IMPORT_HEADER 最初の行にはテーブルフィールドの名前が含まれます。 DATABASE_IMPORT_CRLF CRLF（デフォルトは LF）は文字列の区切りと見なされます。 DATABASE_IMPORT_APPEND 既存のテーブルの末尾にデータを追加します。 DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS 二重引用符で囲まれた文字列値。 DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER ファイルは全クライアント端末の共通フォルダ\Terminal\Common\Fileに保存されます。

DatabaseExportの例のコードで作成された、ファイルからテーブルを読み取る例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string csv_filename;

//--- クライアント端末の共通フォルダからダウンロードするテキストファイルの名前を取得する

string filenames[];

if(FileSelectDialog("Select a CSV file to download a table", NULL,

"Text files (*.csv)|*.csv",

FSD_WRITE_FILE|FSD_COMMON_FOLDER, filenames, "data.csv")>0)

{

//--- 選択した各ファイルの名前を表示する

if(ArraySize(filenames)==1)

csv_filename=filenames[0];

else

{

Print("Unknown error while selecting file. Error code ", GetLastError());

return;

}

}

else

{

Print("CSV file not selected");

return;

}

//--- データベースを作成または開く

string db_filename="test.sqlite";

int db=DatabaseOpen(db_filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE);

//--- TESTテーブルの存在をチェックする

if(DatabaseTableExists(db, "TEST"))

{

//--- TESTテーブルを削除する

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS TEST"))

{

Print("Failed to drop the TEST table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- ファイルからTESTテーブルにエントリをインポートする

long imported=DatabaseImport(db, "TEST", csv_filename, DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER|DATABASE_IMPORT_APPEND, ";", 0, NULL);

if(imported>0)

{

Print(imported," lines imported in table TEST");

DatabasePrint(db,"SELECT * FROM TEST",DATABASE_PRINT_NO_INDEX);

}

else

{

Print("DatabaseImport() failed. Error ",GetLastError());

}

//--- データベースファイルを閉じて、その件を通知する

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s closed", db_filename);

}

