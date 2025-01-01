ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLSetKernelArg 

OpenCL 関数のパラメータを設定します。

bool  CLSetKernelArg(
  int  kernel,        // OpenCL プログラムカーネルのハンドル
  uint arg_index,     // OpenCL 関数の引数の番号
  void  arg_value     // ソースコード
  );

パラメータ

kernel

[in]  OpenCL プログラムカーネルのハンドル

arg_index

[in]  OpenCL 関数の引数の番号（番号付けはゼロから）

arg_value

[in]  関数の引数の値

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

現時点では、次のエラーコードが使用されます。

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – invalid handle to the OpenCL kernel.
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - internal error of OpenCL.