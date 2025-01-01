MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLSetKernelArg
CLSetKernelArg
OpenCL 関数のパラメータを設定します。
bool CLSetKernelArg(
パラメータ
kernel
[in] OpenCL プログラムカーネルのハンドル
arg_index
[in] OpenCL 関数の引数の番号（番号付けはゼロから）
arg_value
[in] 関数の引数の値
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。
注意事項
現時点では、次のエラーコードが使用されます。
- ERR_INVALID_PARAMETER,
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – invalid handle to the OpenCL kernel.
- ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - internal error of OpenCL.