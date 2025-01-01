- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
指定された銘柄と期間で新しいチャートを開きます。
|
long ChartOpen(
パラメータ
symbol
[in] チャートシンボル（ NULL はエキスパートアドバイザーがに接続されている現在のチャートのシンボル）
period
[in] チャート期間（時間軸）。ENUM_TIMEFRAMES のいずれかの値。（0 は現在のチャート期間）
戻り値
成功した場合は開かれたチャートのID、その他の場合は 0 。
注意事項
端末内に同時に開いているチャートの数は CHARTS_MAXを 超えることは出来ません。
例：
|
#define CHART_SYMBOL NULL