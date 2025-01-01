ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextGetColors 

DXContextGetColors

グラフィックコンテキストから指定されたサイズとオフセットの画像を取得します。

bool  DXContextGetColors(
  int   context,                       // グラフィックコンテキストハンドル  
  uint& image[],                       // 画像ピクセル配列
  int   image_width=WHOLE_ARRAY,       // ピクセル単位の画像の幅
  int   image_height=WHOLE_ARRAY,     // ピクセル単位の画像の高さ
  int   image_offset_x=0,             // Xオフセット
  int   image_offset_y=0               // Yオフセット
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

image

[out] image_width*image_heightピクセルの配列(ARGB形式)。

image_width=WHOLE_ARRAY

[in] ピクセル単位での画像幅。

image_height=WHOLE_ARRAY

[in] ピクセル単位での画像の高さ。

image_offset_x=0

[in] Xオフセット。

image_offset_y=0

[in] Yオフセット。

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。