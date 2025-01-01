MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextGetColors
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetColors
グラフィックコンテキストから指定されたサイズとオフセットの画像を取得します。
bool DXContextGetColors(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
image
[out] image_width*image_heightピクセルの配列(ARGB形式)。
image_width=WHOLE_ARRAY
[in] ピクセル単位での画像幅。
image_height=WHOLE_ARRAY
[in] ピクセル単位での画像の高さ。
image_offset_x=0
[in] Xオフセット。
image_offset_y=0
[in] Yオフセット。
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。