|
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Button.mqh>
#include <Controls\Label.mqh>
#include <Controls\ComboBox.mqh>
//--- 定義済み定数
#define X_START 0
#define Y_START 0
#define X_SIZE 280
#define Y_SIZE 300
//+------------------------------------------------------------------+
//| メモリを使用するための Dialog クラス |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMemoryControl : public CAppDialog
{
private:
//--- 配列のサイズ
int m_arr_size;
//--- 配列
char m_arr_char[];
int m_arr_int[];
float m_arr_float[];
double m_arr_double[];
long m_arr_long[];
//--- ラベル
CLabel m_lbl_memory_physical;
CLabel m_lbl_memory_total;
CLabel m_lbl_memory_available;
CLabel m_lbl_memory_used;
CLabel m_lbl_array_size;
CLabel m_lbl_array_type;
CLabel m_lbl_error;
CLabel m_lbl_change_type;
CLabel m_lbl_add_size;
//--- ボタン
CButton m_button_add;
CButton m_button_free;
//--- コンボボックス
CComboBox m_combo_box_step;
CComboBox m_combo_box_type;
//--- コンボボックスにおける配列型の現在値
int m_combo_box_type_value;
public:
CMemoryControl(void);
~CMemoryControl(void);
//--- クラスオブジェクトの作成方法
virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
//--- チャートイベントハンドラ
virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
protected:
//--- ラベルを作成する
bool CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);
//--- 制御要素を作成する
bool CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);
bool CreateComboBoxStep(void);
bool CreateComboBoxType(void);
//--- イベントハンドラ
void OnClickButtonAdd(void);
void OnClickButtonFree(void);
void OnChangeComboBoxType(void);
//--- 現在の配列を使用するメソッド
void CurrentArrayFree(void);
bool CurrentArrayAdd(void);
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 現在の配列のメモリを解放する |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::CurrentArrayFree(void)
{
//--- 配列サイズをリセットする
m_arr_size=0;
//--- 配列を解放する
if(m_combo_box_type_value==0)
ArrayFree(m_arr_char);
if(m_combo_box_type_value==1)
ArrayFree(m_arr_int);
if(m_combo_box_type_value==2)
ArrayFree(m_arr_float);
if(m_combo_box_type_value==3)
ArrayFree(m_arr_double);
if(m_combo_box_type_value==4)
ArrayFree(m_arr_long);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 現在の配列へのメモリ追加を試みる |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CurrentArrayAdd(void)
{
//--- 使用メモリサイズが物理メモリサイズを超えた場合終了する
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)/TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)<2)
return(false);
//--- 現在のタイプに応じてのメモリの割り当てを試みる
if(m_combo_box_type_value==0 && ArrayResize(m_arr_char,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==1 && ArrayResize(m_arr_int,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==2 && ArrayResize(m_arr_float,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==3 && ArrayResize(m_arr_double,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==4 && ArrayResize(m_arr_long,m_arr_size)==-1)
return(false);
//--- メモリ割り当てが成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| イベントハンドル |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CMemoryControl)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_add,OnClickButtonAdd)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_free,OnClickButtonFree)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_combo_box_type,OnChangeComboBoxType)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| コンストラクタ |
//+------------------------------------------------------------------+
CMemoryControl::CMemoryControl(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| デストラクタ |
//+------------------------------------------------------------------+
CMemoryControl::~CMemoryControl(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| クラスオブジェクトの作成メソッド |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::Create(const long chart,const string name,const int subwin,
const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
{
//--- 基本クラスオブジェクトを作成する
if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
return(false);
ラ//--- 文字列をラベル用に準備する
string str_physical="Memory physical = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)+" Mb";
string str_total="Memory total = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL)+" Mb";
string str_available="Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb";
string str_used="Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb";
//--- ラベルを作成する
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_physical,"physical_label",X_START+10,Y_START+5,str_physical,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_total,"total_label",X_START+10,Y_START+30,str_total,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_available,"available_label",X_START+10,Y_START+55,str_available,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_used,"used_label",X_START+10,Y_START+80,str_used,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_array_type,"type_label",X_START+10,Y_START+105,"Array type = double",12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_array_size,"size_label",X_START+10,Y_START+130,"Array size = 0",12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_error,"error_label",X_START+10,Y_START+155,"",12,clrRed))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_change_type,"change_type_label",X_START+10,Y_START+185,"Change type",10,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_add_size,"add_size_label",X_START+10,Y_START+210,"Add to array",10,clrBlack))
return(false);
//--- 制御要素を作成する
if(!CreateButton(m_button_add,"add_button",X_START+15,Y_START+245,"Add",12,clrBlue))
return(false);
if(!CreateButton(m_button_free,"free_button",X_START+75,Y_START+245,"Free",12,clrBlue))
return(false);
if(!CreateComboBoxType())
return(false);
if(!CreateComboBoxStep())
return(false);
//--- 変数を初期化する
m_arr_size=0;
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ボタンを作成する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,
const int y,const string str,const int font_size,
const int clr)
{
//--- ボタンを作成する
if(!button.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x+50,y+20))
return(false);
//--- テキスト
if(!button.Text(str))
return(false);
//--- フォントサイズ
if(!button.FontSize(font_size))
return(false);
//--- ラベルの色
if(!button.Color(clr))
return(false);
//--- ボタンを制御要素に加える
if(!Add(button))
return(false);
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 配列サイズのコンボボックスを作成する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateComboBoxStep(void)
{
//--- コンボボックスを作成する
if(!m_combo_box_step.Create(m_chart_id,"step_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+185,X_START+200,Y_START+205))
return(false);
//--- コンボボックスに要素を加える
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000",100000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("1 000 000",1000000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("10 000 000",10000000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000 000",100000000))
return(false);
//--- 現在のコンボボックス要素を設定する
if(!m_combo_box_step.SelectByValue(1000000))
return(false);
//---コンボボックス制御要素に加える
if(!Add(m_combo_box_step))
return(false);
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 配列型コンボボックスを作成する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateComboBoxType(void)
{
//--- コンボボックスを作成する
if(!m_combo_box_type.Create(m_chart_id,"type_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+210,X_START+200,Y_START+230))
return(false);
//--- コンボボックスに要素を加える
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("char",0))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("int",1))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("float",2))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("double",3))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("long",4))
return(false);
//--- 現在のコンボボックス要素を設定する
if(!m_combo_box_type.SelectByValue(3))
return(false);
//--- 現在のコンボボックス要素を格納する
m_combo_box_type_value=3;
//---コンボボックス制御要素に加える
if(!Add(m_combo_box_type))
return(false);
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ラベルを作成する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,
const int y,const string str,const int font_size,
const int clr)
{
//--- ラベルを作成する
if(!lbl.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,0,0))
return(false);
//--- テキスト
if(!lbl.Text(str))
return(false);
//--- フォントサイズ
if(!lbl.FontSize(font_size))
return(false);
//--- 色
if(!lbl.Color(clr))
return(false);
//--- ラベルを制御要素に加える
if(!Add(lbl))
return(false);
//--- 成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 「 Add（追加）」 ボタンクリックのイベントハンドラ |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnClickButtonAdd(void)
{
//---配列サイズを増やす
m_arr_size+=(int)m_combo_box_step.Value();
//--- 現在の配列へのメモリ追加を試みる
if(CurrentArrayAdd())
{
//--- メモリ割り当て成功し、画面上に現在のステータスを表示する
m_lbl_memory_available.Text("Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");
m_lbl_memory_used.Text("Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");
m_lbl_array_size.Text("Array size = "+IntegerToString(m_arr_size));
m_lbl_error.Text("");
}
else
{
//--- メモリ割り当て失敗し、エラーメッセージを表示する
m_lbl_error.Text("Array is too large, error!");
//--- 以前の配列サイズを返す
m_arr_size-=(int)m_combo_box_step.Value();
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 「 Free（解放）」 ボタンクリックのイベントハンドラ |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnClickButtonFree(void)
{
//--- 現在の配列のメモリを解放する
CurrentArrayFree();
//--- 画面上に現在のステータスを表示する。
m_lbl_memory_available.Text("Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");
m_lbl_memory_used.Text("Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");
m_lbl_array_size.Text("Array size = 0");
m_lbl_error.Text("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| コンボボックス変更のイベントハンドラ |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnChangeComboBoxType(void)
{
//--- 配列系が変わったかをチェックする
if(m_combo_box_type.Value()!=m_combo_box_type_value)
{
//--- 現在の配列のメモリを解放する
OnClickButtonFree();
//--- 他のタイプの配列を使用する
m_combo_box_type_value=(int)m_combo_box_type.Value();
//--- 新しい配列型を画面上の表示する
if(m_combo_box_type_value==0)
m_lbl_array_type.Text("Array type = char");
if(m_combo_box_type_value==1)
m_lbl_array_type.Text("Array type = int");
if(m_combo_box_type_value==2)
m_lbl_array_type.Text("Array type = float");
if(m_combo_box_type_value==3)
m_lbl_array_type.Text("Array type = double");
if(m_combo_box_type_value==4)
m_lbl_array_type.Text("Array type = long");
}
}
//--- CMemoryControlクラスオブジェクト
CMemoryControl ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化に使用される関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- ダイアログを作成する
if(!ExtDialog.Create(0,"MemoryControl",0,X_START,Y_START,X_SIZE,Y_SIZE))
return(INIT_FAILED);
//--- 実行
ExtDialog.Run();
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化解除に使用される関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
ExtDialog.Destroy(reason);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートチャートイベント関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
}