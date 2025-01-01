#include <Controls\Dialog.mqh>

#include <Controls\Button.mqh>

#include <Controls\Label.mqh>

#include <Controls\ComboBox.mqh>

//--- 定義済み定数

#define X_START 0

#define Y_START 0

#define X_SIZE 280

#define Y_SIZE 300

//+------------------------------------------------------------------+

//| メモリを使用するための Dialog クラス |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMemoryControl : public CAppDialog

{

private:

//--- 配列のサイズ

int m_arr_size;

//--- 配列

char m_arr_char[];

int m_arr_int[];

float m_arr_float[];

double m_arr_double[];

long m_arr_long[];

//--- ラベル

CLabel m_lbl_memory_physical;

CLabel m_lbl_memory_total;

CLabel m_lbl_memory_available;

CLabel m_lbl_memory_used;

CLabel m_lbl_array_size;

CLabel m_lbl_array_type;

CLabel m_lbl_error;

CLabel m_lbl_change_type;

CLabel m_lbl_add_size;

//--- ボタン

CButton m_button_add;

CButton m_button_free;

//--- コンボボックス

CComboBox m_combo_box_step;

CComboBox m_combo_box_type;

//--- コンボボックスにおける配列型の現在値

int m_combo_box_type_value;



public:

CMemoryControl(void);

~CMemoryControl(void);

//--- クラスオブジェクトの作成方法

virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);

//--- チャートイベントハンドラ

virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);



protected:

//--- ラベルを作成する

bool CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);

//--- 制御要素を作成する

bool CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);

bool CreateComboBoxStep(void);

bool CreateComboBoxType(void);

//--- イベントハンドラ

void OnClickButtonAdd(void);

void OnClickButtonFree(void);

void OnChangeComboBoxType(void);

//--- 現在の配列を使用するメソッド

void CurrentArrayFree(void);

bool CurrentArrayAdd(void);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 現在の配列のメモリを解放する |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::CurrentArrayFree(void)

{

//--- 配列サイズをリセットする

m_arr_size=0;

//--- 配列を解放する

if(m_combo_box_type_value==0)

ArrayFree(m_arr_char);

if(m_combo_box_type_value==1)

ArrayFree(m_arr_int);

if(m_combo_box_type_value==2)

ArrayFree(m_arr_float);

if(m_combo_box_type_value==3)

ArrayFree(m_arr_double);

if(m_combo_box_type_value==4)

ArrayFree(m_arr_long);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 現在の配列へのメモリ追加を試みる |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CurrentArrayAdd(void)

{

//--- 使用メモリサイズが物理メモリサイズを超えた場合終了する

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)/TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)<2)

return(false);

//--- 現在のタイプに応じてのメモリの割り当てを試みる

if(m_combo_box_type_value==0 && ArrayResize(m_arr_char,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==1 && ArrayResize(m_arr_int,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==2 && ArrayResize(m_arr_float,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==3 && ArrayResize(m_arr_double,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==4 && ArrayResize(m_arr_long,m_arr_size)==-1)

return(false);

//--- メモリ割り当てが成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| イベントハンドル |

//+------------------------------------------------------------------+

EVENT_MAP_BEGIN(CMemoryControl)

ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_add,OnClickButtonAdd)

ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_free,OnClickButtonFree)

ON_EVENT(ON_CHANGE,m_combo_box_type,OnChangeComboBoxType)

EVENT_MAP_END(CAppDialog)

//+------------------------------------------------------------------+

//| コンストラクタ |

//+------------------------------------------------------------------+

CMemoryControl::CMemoryControl(void)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| デストラクタ |

//+------------------------------------------------------------------+

CMemoryControl::~CMemoryControl(void)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| クラスオブジェクトの作成メソッド |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::Create(const long chart,const string name,const int subwin,

const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)

{

//--- 基本クラスオブジェクトを作成する

if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))

return(false);

ラ//--- 文字列をラベル用に準備する

string str_physical="Memory physical = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)+" Mb";

string str_total="Memory total = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL)+" Mb";

string str_available="Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb";

string str_used="Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb";

//--- ラベルを作成する

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_physical,"physical_label",X_START+10,Y_START+5,str_physical,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_total,"total_label",X_START+10,Y_START+30,str_total,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_available,"available_label",X_START+10,Y_START+55,str_available,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_used,"used_label",X_START+10,Y_START+80,str_used,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_array_type,"type_label",X_START+10,Y_START+105,"Array type = double",12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_array_size,"size_label",X_START+10,Y_START+130,"Array size = 0",12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_error,"error_label",X_START+10,Y_START+155,"",12,clrRed))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_change_type,"change_type_label",X_START+10,Y_START+185,"Change type",10,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_add_size,"add_size_label",X_START+10,Y_START+210,"Add to array",10,clrBlack))

return(false);

//--- 制御要素を作成する

if(!CreateButton(m_button_add,"add_button",X_START+15,Y_START+245,"Add",12,clrBlue))

return(false);

if(!CreateButton(m_button_free,"free_button",X_START+75,Y_START+245,"Free",12,clrBlue))

return(false);

if(!CreateComboBoxType())

return(false);

if(!CreateComboBoxStep())

return(false);

//--- 変数を初期化する

m_arr_size=0;

//--- 実行成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ボタンを作成する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,

const int y,const string str,const int font_size,

const int clr)

{

//--- ボタンを作成する

if(!button.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x+50,y+20))

return(false);

//--- テキスト

if(!button.Text(str))

return(false);

//--- フォントサイズ

if(!button.FontSize(font_size))

return(false);

//--- ラベルの色

if(!button.Color(clr))

return(false);

//--- ボタンを制御要素に加える

if(!Add(button))

return(false);

//--- 実行成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 配列サイズのコンボボックスを作成する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateComboBoxStep(void)

{

//--- コンボボックスを作成する

if(!m_combo_box_step.Create(m_chart_id,"step_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+185,X_START+200,Y_START+205))

return(false);

//--- コンボボックスに要素を加える

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000",100000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("1 000 000",1000000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("10 000 000",10000000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000 000",100000000))

return(false);

//--- 現在のコンボボックス要素を設定する

if(!m_combo_box_step.SelectByValue(1000000))

return(false);

//---コンボボックス制御要素に加える

if(!Add(m_combo_box_step))

return(false);

//--- 実行成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 配列型コンボボックスを作成する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateComboBoxType(void)

{

//--- コンボボックスを作成する

if(!m_combo_box_type.Create(m_chart_id,"type_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+210,X_START+200,Y_START+230))

return(false);

//--- コンボボックスに要素を加える

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("char",0))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("int",1))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("float",2))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("double",3))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("long",4))

return(false);

//--- 現在のコンボボックス要素を設定する

if(!m_combo_box_type.SelectByValue(3))

return(false);

//--- 現在のコンボボックス要素を格納する

m_combo_box_type_value=3;

//---コンボボックス制御要素に加える

if(!Add(m_combo_box_type))

return(false);

//--- 実行成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ラベルを作成する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,

const int y,const string str,const int font_size,

const int clr)

{

//--- ラベルを作成する

if(!lbl.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,0,0))

return(false);

//--- テキスト

if(!lbl.Text(str))

return(false);

//--- フォントサイズ

if(!lbl.FontSize(font_size))

return(false);

//--- 色

if(!lbl.Color(clr))

return(false);

//--- ラベルを制御要素に加える

if(!Add(lbl))

return(false);

//--- 成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 「 Add（追加）」 ボタンクリックのイベントハンドラ |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnClickButtonAdd(void)

{

//---配列サイズを増やす

m_arr_size+=(int)m_combo_box_step.Value();

//--- 現在の配列へのメモリ追加を試みる

if(CurrentArrayAdd())

{

//--- メモリ割り当て成功し、画面上に現在のステータスを表示する

m_lbl_memory_available.Text("Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");

m_lbl_memory_used.Text("Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");

m_lbl_array_size.Text("Array size = "+IntegerToString(m_arr_size));

m_lbl_error.Text("");

}

else

{

//--- メモリ割り当て失敗し、エラーメッセージを表示する

m_lbl_error.Text("Array is too large, error!");

//--- 以前の配列サイズを返す

m_arr_size-=(int)m_combo_box_step.Value();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 「 Free（解放）」 ボタンクリックのイベントハンドラ |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnClickButtonFree(void)

{

//--- 現在の配列のメモリを解放する

CurrentArrayFree();

//--- 画面上に現在のステータスを表示する。

m_lbl_memory_available.Text("Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");

m_lbl_memory_used.Text("Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");

m_lbl_array_size.Text("Array size = 0");

m_lbl_error.Text("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| コンボボックス変更のイベントハンドラ |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnChangeComboBoxType(void)

{

//--- 配列系が変わったかをチェックする

if(m_combo_box_type.Value()!=m_combo_box_type_value)

{

//--- 現在の配列のメモリを解放する

OnClickButtonFree();

//--- 他のタイプの配列を使用する

m_combo_box_type_value=(int)m_combo_box_type.Value();

//--- 新しい配列型を画面上の表示する

if(m_combo_box_type_value==0)

m_lbl_array_type.Text("Array type = char");

if(m_combo_box_type_value==1)

m_lbl_array_type.Text("Array type = int");

if(m_combo_box_type_value==2)

m_lbl_array_type.Text("Array type = float");

if(m_combo_box_type_value==3)

m_lbl_array_type.Text("Array type = double");

if(m_combo_box_type_value==4)

m_lbl_array_type.Text("Array type = long");

}

}

//--- CMemoryControlクラスオブジェクト

CMemoryControl ExtDialog;

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化に使用される関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- ダイアログを作成する

if(!ExtDialog.Create(0,"MemoryControl",0,X_START,Y_START,X_SIZE,Y_SIZE))

return(INIT_FAILED);

//--- 実行

ExtDialog.Run();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化解除に使用される関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ExtDialog.Destroy(reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパートチャートイベント関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);

}