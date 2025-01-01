GlobalVariablesDeleteAll

クライアント端末のグローバル変数を削除します。

int GlobalVariablesDeleteAll(

string prefix_name=NULL,

datetime limit_data=0

);

パラメータ

prefix_name=NULL

[in] 削除に使用されるプレフィックス。プレフィックスが、NULLまたは空の文字列に指定されると、データの基準を満たす全ての変数が削除されます。

limit_data=0

[in] 最終変更時刻によってでグローバル変数を選択する時に使用される日付。この関数はこの日付け以前に変更されたグローバル変数を削除します。パラメータがゼロの場合は、最初の基準（プレフィックス）を満たす全ての変数が削除されます。

戻り値

削除された変数の数

注意事項

両方のオプションがゼロに等しい場合（prefix_name= NULLとlimit_data=0）、この関数は端末の全てのグローバル変数を削除します。両方のパラメータが指定されている場合、両方のパラメータに対応するグローバル変数が削除されます。

グローバル変数は、最終アクセス後4週間クライアント端末に保存されてから自動的に削除されます。

例：