MQL5 リファレンスDirectXの操作DXShaderInputsSet
DXShaderInputsSet
シェーダー入力を設定します。
bool DXShaderInputsSet(
パラメータ
shader
[in] DXShaderCreate()で作成されたシェーダーのハンドル
inputs[]
[in] DXInputCreate()で作成された入力ハンドルの配列
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
注意事項
入力パラメータのサイズは、シェーダーコードで宣言されたcbufferオブジェクトの数と等しくなければなりません。