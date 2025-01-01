ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXShaderInputsSet 

DXShaderInputsSet

シェーダー入力を設定します。

bool  DXShaderInputsSet(
  int         shader,       // シェーダーハンドル
  const int& inputs[]     // 入力ハンドルの配列
  );

パラメータ

shader

[in] DXShaderCreate()で作成されたシェーダーのハンドル

inputs[]

[in] DXInputCreate()で作成された入力ハンドルの配列

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

入力パラメータのサイズは、シェーダーコードで宣言されたcbufferオブジェクトの数と等しくなければなりません。