#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- 3 つの水平レベルを別々の指標ウィンドウに表示

#property indicator_level1 20

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 80

//--- 水平レベルの厚さを設定

#property indicator_levelwidth 5

//--- 水平レベルの色を設定

#property indicator_levelcolor clrAliceBlue

//--- 水平レベルのスタイルを設定

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+------------------------------------------------------------------+

//| カスタム指標を初期化する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 水平レベルの記述を設定

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

//--- 指標の短縮名を設定

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| カスタム指標の反復関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

//--- ティックを計算

tick_counter++;

//--- また、ティックカウンタに応じて、水平レベルの色を計算

ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // 最後の3つのパラメータは色を切り替える

ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);

ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);

//--- 水平レベルのスタイルを変更

ChangeLevelStyle(0,tick_counter);

ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);

ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);

//--- 幅として5によるティック数の整数除算の余りを取得

int width=tick_counter%5;

//--- 全ての水平レベルと反復処理して厚さを設定する

for(int l=0;l<3;l++)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);

//--- 次の呼び出しのために prev_calculated の値を返す

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 別の指標ウィンドウにおける水平線の色を設定する |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelColor(int level, // 水平線の数

int tick_number,// 除算の剰余を取得する数

int f_trigger, // 色切り替えの最初の除数

int s_trigger, // 色切り替えの2 番目の除数

int t_trigger) // 色切り替えの3 番目の除数

{

static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- colors[] 配列の色のインデックス

int index=-1;

//--- 水平線を描画するのに colors[] 配列の色の数を計算

if(tick_number%f_trigger==0)

index=0; // tick_number が f_trigger で割り切れる場合

if(tick_number%s_trigger==0)

index=1; // tick_number が s_trigger で割り切れる場合

if(tick_number%t_trigger==0)

index=2; // tick_number が t_trigger で割り切れる場合

//--- 色が定義されたら設定する

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 別の指標ウィンドウにおける水平線のスタイルを設定する |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelStyle(int level, // 水平線の数

int tick_number// 除算の剰余を取得する数

）

{

//--- スタイルを格納する配列

static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=

{STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//--- styles[] 配列のスタイルのインデックス

int index=-1;

//--- styles[] 配列の数を計算して水平線のスタイルを設定

if(tick_number%50==0)

index=5; // tick_number が 50 で割り切れる場合スタイルは STYLE_DASHDOTDOT

if(tick_number%40==0)

index=4; // ... スタイルは STYLE_DASHDOT

if(tick_number%30==0)

index=3; // ... STYLE_DOT

if(tick_number%20==0)

index=2; // ... STYLE_DASH

if(tick_number%10==0)

index=1; // ... STYLE_SOLID

//--- 定義されたスタイルを設定する

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);

}