- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesFlush
強制的にディスクに全てのグローバル変数の内容を保存します。
void GlobalVariablesFlush();
戻り値
なし
注意事項
端末は、作業が終わった時に全てのグローバル変数を書き込みますが、突然のコンピュータ操作の失敗でデータが失われる可能性があります。この関数は、有事の場合に独立してグローバル変数を保存するプロセスを制御することが出来ます。
例：
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."