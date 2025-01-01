- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileCopy
この関数は、ファイルをローカルまたは共有フォルダから別のファイルに複製します。
|
bool FileCopy(
パラメータ
src_file_name
[in] 複製するファイルの名称
common_flag
[in] ファイルの場所を決めるフラグ。common_flag = FILE_COMMON の場合、ファイルは全てのクライアント端末の共有フォルダ \Terminal\Common\Files 内に存在します。その他の場合、ファイルはローカルフォルダに存在します（例えばcommon_flag=0）。
dst_file_name
[in] 結果ファイル名
mode_flags
[in] アクセスフラグ。パラメータは FILE_REWRITE 及び/または FILE_COMMON の 2 つのフラグのみを含むことができ、他のフラグは無視されます。宇ファイルが既存し FILE_REWRITE フラグが指定されていない場合、ファイルは書き換えされず、関数は false を返します。
戻り値
失敗の場合 false
注意事項
セキュリティ上の理由から、MQL5 言語ではファイルの扱いは厳しく制御されています。MQL5 手段を用いて操作されるファイルは、ファイルサンドボックスの外に存在することは出来ません。
新しいファイルが既存する場合、コピーは mode_flags パラメータに FILE_REWRITE フラグがあるかどうかに応じて行われます。
例:
|
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する