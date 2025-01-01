Print

エキスパートアドバイザーログにメッセージを入力します。パラメータは任意の型です。

void Print(

argument,

...

);

パラメータ

...

[in] コンマで区切られた任意の値。パラメータの数は 64 を超えることは出来ません。

注意事項

配列は Print() 関数には渡せません。配列は要素ごとに渡される必要があります。

double 型のデータは小数点以下最大 16 桁の精度で出力され、どちらの表記がよりコンパクトになるかに応じて、伝統的または科学形式で出力することが出来ます。float 型のデータは小数点以下 5 桁で出力されます。実数を異なる精度または事前定義された形式で出力するには PrintFormat()関数が使用されます。

bool 型のデータは「 true 」または 「 false 」のラインとして出力されます。日付は YYYY.MM.DD HH:MI:SS として出力されます。日付を別の形式で表示するには TimeToString() 関数が使用されます。カラー型のデータはR、G、Bの文字列、または、色がカラーセットに存在する場合は色名として出力されます。

Print() 関数はストラテジーテスターでの最適化中には使用できません。

例:

void OnStart()

{

//--- DBL_MAX を Print() を使用して出力する。これは PrintFormat(%%.16G,DBL_MAX) と同等

Print("---- how DBL_MAX looks like -----");

Print("Print(DBL_MAX)=",DBL_MAX);

//--- DBL_MAX 数を PrintFormat() を使用して出力する

PrintFormat("PrintFormat(%%.16G,DBL_MAX)=%.16G",DBL_MAX);

//--- エキスパート操作ログへ出力する

// Print(DBL_MAX)=1.797693134862316e+308

// PrintFormat(%.16G,DBL_MAX)=1.797693134862316E+308



//--- float の出力され方を参照する

float c=(float)M_PI; // 明示的にターゲット型にキャストする必要がある

Print("c=",c, " Pi=",M_PI, " (float)M_PI=",(float)M_PI);

// c=3.14159 Pi=3.141592653589793 (float)M_PI=3.14159



//--- 実数型の算術演算で何が起こるかを表示する

double a=7,b=200;

Print("---- Before arithmetic operations");

Print("a=",a," b=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- a を b で割る( 7 / 200 )

a=a/b;

//--- B変数にて値を復元するエミュレートをする

b=7.0/a; // b=7.0/(7.0/200.0)=>7.0/7.0*200.0=200 が期待されるが、異なる

//--- b の新たに計算された値を出力する

Print("----- After arithmetic operations");

Print("Print(b)=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- エキスパート操作ログへ出力する

// Print(b)=200.0

// Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999999716 (b はすでに 200.0 と等しくない)



//--- 常に小さな値を作成 epsilon=1E-013

double epsilon=1e-13;

Print("---- Create a very small value");

Print("epsilon=",epsilon); // epsilon=1E-013 を取得

//--- b から epsilon を引き、値を再びエキスパート操作ログへ出力する

b=b-epsilon;

//--- 2 つの方法を使用する

Print("---- After subtracting epsilon from the b variable");

Print("Print(b)=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- エキスパート操作ログへ出力する

// Print(b)=199.9999999999999 （ epsilon を差し引いた後の b の値は 200 に丸めることが出来ない）

// Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999998578

// （ epsilon を差し引いた後の b の値は 200 に丸めることが出来ない）

}

参照

DoubleToString、StringFormat