- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
エキスパートアドバイザーログにメッセージを入力します。パラメータは任意の型です。
|
void Print(
パラメータ
...
[in] コンマで区切られた任意の値。パラメータの数は 64 を超えることは出来ません。
注意事項
配列は Print() 関数には渡せません。配列は要素ごとに渡される必要があります。
double 型のデータは小数点以下最大 16 桁の精度で出力され、どちらの表記がよりコンパクトになるかに応じて、伝統的または科学形式で出力することが出来ます。float 型のデータは小数点以下 5 桁で出力されます。実数を異なる精度または事前定義された形式で出力するには PrintFormat()関数が使用されます。
bool 型のデータは「 true 」または 「 false 」のラインとして出力されます。日付は YYYY.MM.DD HH:MI:SS として出力されます。日付を別の形式で表示するには TimeToString() 関数が使用されます。カラー型のデータはR、G、Bの文字列、または、色がカラーセットに存在する場合は色名として出力されます。
Print() 関数はストラテジーテスターでの最適化中には使用できません。
例:
|
void OnStart()
参照