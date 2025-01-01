ドキュメントセクション
DatabaseReset 

DatabasePrepare()の呼び出し後などに、リクエストをリセットしっます。

int  DatabaseReset(
  int request     // DatabasePrepareで受信したリクエストハンドル
  );

パラメータ

request

[in] DatabasePrepare()で取得されたリクエストのハンドル。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラーコードを受け取るにはGetLastError()を使用します。以下の応答が可能です。

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   - 無効なデータベースハンドル、
  • ERR_DATABASE_ERROR(5601)で始まるSQLiteエラーコード

注意事項

DatabaseReset()関数は、異なるパラメータ値を使用したリクエストの複数の実行を目的としています。たとえば、INSERTコマンドを使用してテーブルにデータを一括で追加する場合、各エントリに対してフィールド値のカスタムセットを形成する必要があります。

DatabasePrepare()と異なり、DatabaseReset() 呼び出しは、SQLコマンドを含む文字列を新しいリクエストにコンパイルしないため、DatabaseReset()はDatabasePrepare()よりもはるかに高速に実行されます。

DatabaseReset()はDatabaseBind()関数及び/またはDatabaseRead()の実行後にリクエストパラメータ値を変更する必要がある場合はDatabaseBindArray()とともに使用されます。つまり、リクエストパラメータの新しい値を設定する前(DatabaseBind/DatabaseBindArray呼び出しのブロックの前)に、 DatabaseReset()を呼び出してリセットする必要があります。パラメータ化されたリクエスト自体はDatabasePrepare()を使用して作成する必要があります。

DatabasePrepare()同様、DatabaseReset()はデータベース要求を行いません。DatabaseRead()またはDatabaseReadBind()を呼び出すと、直接リクエストが実行されます。

リクエストのパラメータ値は、DatabaseBind()/DatabaseBindArray()の呼び出しによって設定された場合、つまりパラメータが値を保持している場合、DatabaseReset()の呼び出しによってリセットされません。したがって、単一のパラメーターの値のみを変更できます。DatabaseReset()を呼び出した後に、すべてのリクエストパラメータを新たに設定する必要はありません。

DatabaseFinalize()を使用して削除されたリクエストのハンドルはDatabaseReset()に渡すことはできません。さもないと、エラーが生じます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- データベースを作成または開く
  string filename="symbols.sqlite";
  int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);
  if(db==INVALID_HANDLE)
    {
    Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());
    return;
    }
  else
    Print("Database: ", filename, " opened successfully");
//--- SYMBOLSテーブルが存在する場合は削除する
  if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))
    {
    //--- delete the table
    if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))
       {
        Print("Failed to drop table SYMBOLS with code ", GetLastError());
        DatabaseClose(db);
        return;
       }
    }
//--- SYMBOLSテーブルを作成する
  if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("
                      "NAME           TEXT    NOT NULL,"
                      "DESCRIPTION    TEXT            ,"
                      "PATH           TEXT            ,"
                      "SPREAD         INT             ,"
                      "POINT          REAL    NOT NULL,"
                      "DIGITS         INT     NOT NULL,"
                      "JSON           BLOB );"))
    {
    Print("DB: ", filename, " create table failed with code ", GetLastError());
    DatabaseClose(db);
    return;
    }
//--- SYMBOLSテーブルのすべてのフィールドのリストを表示する
  if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)
    {
    PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);
    DatabaseClose(db);
    return;
    }
 
//--- SYMBOLSテーブルに銘柄を追加するためにパラメータ化されたリクエストを作成する
  string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"
            " VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"; // request parameters
  int request=DatabasePrepare(db, sql);
  if(request==INVALID_HANDLE)
    {
    PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());
    Print("SQL request: ", sql);
    DatabaseClose(db);
    return;
    }
 
//--- すべての銘柄を1つずつ、SYMBOLSテーブルに追加する
  int symbols=SymbolsTotal(false);
  bool request_error=false;
  DatabaseTransactionBegin(db);  
  for(int i=0; i<symbols; i++)
    {
    //--- 銘柄を追加する前にパラメータの値を設定する
    ResetLastError();
    string symbol=SymbolName(i, false);
    if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))
       {
        PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
        request_error=true;
        break;
       }
    //--- 以前のDatabaseBind()呼び出しが成功した場合、次のパラメータを設定する
    if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_DESCRIPTION)))
       {
        PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
        request_error=true;
        break;
       }
    if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)))
       {
        PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
        request_error=true;
        break;
       }
    if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD)))
       {
        PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
        request_error=true;
        break;
       }
    if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT)))
       {
        PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
        request_error=true;
        break;
       }
    if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS)))
       {
        PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
        request_error=true;
        break;
       }
    if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))
       {
        PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
        request_error=true;
        break;
       }
 
    //--- エントリを挿入するリクエストを実行し、エラーを確認する
    if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
       {
        PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());
        DatabaseFinalize(request);
        request_error=true;
        break;
       }
    else
        PrintFormat("%d: added %s", i+1, symbol);
    //--- 次のパラメータ更新の前にリクエストをリセットする
    if(!DatabaseReset(request))
       {
        PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());
        DatabaseFinalize(request);
        request_error=true;
        break;
       }
    } //--- すべての銘柄の処理が完了した
 
//--- トランザクション状態
  if(request_error)
    {
    PrintFormat("Table SYMBOLS: failed to add %d symbols", symbols);
    DatabaseTransactionRollback(db);
    DatabaseClose(db);
    return;
    }
  else
    {
    DatabaseTransactionCommit(db);
    PrintFormat("Table SYMBOLS: added %d symbols",symbols);
    }
 
//--- SYMBOLSテーブルをCSVファイルに保存する
  string csv_filename="symbols.csv";
  if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,
                    DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS, ";"))
    Print("Database: table SYMBOLS saved in ", csv_filename);
  else
    Print("Database: DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") failed with code", GetLastError());
 
//--- データベースファイルを閉じて、その件を通知する
  DatabaseClose(db);
  PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 銘柄の仕様をJSONとして返す                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSymBolAsJson(string symbol)
 {
//--- インデント
  string indent1=Indent(1);
  string indent2=Indent(2);
  string indent3=Indent(3);
//---
  int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
  string json="{"+
              "\n"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+
              "\n"+indent2+"{"+
              "\n"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+
              "\n"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)+"\","+
              "\n"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+
              "\n"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+
              "\n"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+
              "\n"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT), digits)+"\","+
              "\n"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_CHART_MODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+
              "\n"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+
              "\n"+indent2+"}"+
              "\n"+indent1+"]"+
              "\n}";
  return(json);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| スペースで作られたインデントを形成する                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string Indent(const int number, const int characters=3)
 {
  int length=number*characters;
  string indent=NULL;
  StringInit(indent, length, ' ');
  return indent;
 }
/*
 結果:
 Database: symbols.sqlite opened successfully
 #| cid name        type notnull dflt_value pk
 -+-------------------------------------------
 1|   0 NAME        TEXT       1             0
 2|   1 DESCRIPTION TEXT       0             0
 3|   2 PATH        TEXT       0             0
 4|   3 SPREAD      INT        0             0
 5|   4 POINT       REAL       1             0
 6|   5 DIGITS      INT        1             0
 7|   6 JSON        BLOB       0             0
 1: added EURUSD
 2: added GBPUSD
 3: added USDCHF
 ...
 82: added USDCOP
 83: added USDARS
 84: added USDCLP
 Table SYMBOLS: added 84 symbols
 Database: table SYMBOLS saved in symbols.csv
 Database: symbols.sqlite created and closed
*/
 

参照

