ResourceCreate

データセットに基づいて画像のリソースを作成します。この関数には 2 つのバージョンがあります。

ファイルに基づいてリソースの作成

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const string path

);

画素の配列に基づいたリソースの作成

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const uint& data[],

uint img_width,

uint img_height,

uint data_xoffset,

uint data_yoffset,

uint data_width,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

パラメータ

resource_name

[in] リソース名

data[][]

。[in] 完全な画像を作成するための 1 次元または 2 次元の配列。

img_width

[in] 画像としてリソースに配置される矩形の画像領域のピクセルで表された幅。data_width 値を超すことは出来ません。

img_height

[in] 画像としてリソースに配置される矩形の画像領域の高さ(ピクセル単位）。

data_xoffset

[in] 画像の矩形領域の水平右方向オフセット。

data_yoffset

[in] 画像の矩形領域の縦の下方のオフセット。

data_width

[in] 1 次元配列のみで必要。データセットから画像の全幅を表します。data_width=0 の場合、値が img_width と等しいとみなされます。2 次元配列の場合、パラメータは無視され、data[] 配列の第 2 次元に等しいと仮定されます。

color_format

[in] 色処理方法で ENUM_COLOR_FORMAT 列挙から選ばれます。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。次のエラーが発生可能です。

4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (同名の動的リソースと 静的 リソース)

4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (リソースが見つからない)

4017 – ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (この種類のリソースのサポートが不在)

4018 – ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (リソース名が長すぎる)

注意事項

関数の 2 番目のバージョンが、異なる幅、高さ、及びシフトパラメータを使用して同じリソースを作成するために呼び出された場合は、新しいリソースは作成されず、単に既存のものが更新されます。

関数の最初のバージョンは、ファイルから画像や音声をアップロードするために使用され、2 番目のバージョンは、画像を動的に作成するために使用されます。

画像は24ビットまたは 32 ビットの色深度を持つ BMP 形式でなければなりません。サポートされているサウンド形式は WAV のみです。リソースのサイズは、16 MBを超えてはなりません。



ENUM_COLOR_FORMAT

識別子 説明 COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA アルファチャンネルの成分は無視されます。 COLOR_FORMAT_ARGB_RAW 色成分は端末によって処理されません（ユーザが正しく設定する必要があります）。 COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE 色成分は端末によって処理されます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| グラフィックリソースデータを更新する |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- ゼロ次元が渡された場合は終了する

if(width==0 || height==0)

return;

//--- リソース データを更新し、チャートを再描画する

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- グラフィックリソースのパラメータを宣言する

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- ピクセル配列のサイズを設定する

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- ピクセル配列を透明色で塗りつぶし、それに基づいてグラフィック リソースを作成する

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- 作成されたグラフィックリソースを確認する

//--- 現在の足の時間と価格のデータを取得する

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 最後のティック価格と時刻の座標を使用してBitmapオブジェクトを作成する

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 作成されたビットマップ オブジェクトの幅と高さを、グラフィックリソースの幅と高さに等しく設定する

//--- オブジェクトのアンカーポイントをその中心に設定する

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- ビットマップオブジェクト用に以前に作成したグラフィックリソースを画像ファイルとして指定する

//--- この場合、使用されるグラフィックリソースの名前を示すために、その名前の前に「::」を追加する必要がある

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- 透明度200でDodgerBlue色を設定する

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- グラフィックリソースのピクセル配列全体を設定された色で塗りつぶす

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- グラフィックリソースデータを更新する

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

}

参照

リソース、ObjectCreate()、ObjectSetString()、OBJPROP_BMPFILE