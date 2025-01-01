- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringGetCharacter
文字列の指定された位置にあるシンボルの値を返します。
|
ushort StringGetCharacter(
パラメータ
string_value
[in] 文字列
pos
[in] 文字列内でのシンボルの位置（ 0〜StringLen(text) -1 ）
戻り値
シンボルコード。エラーの場合は 0 。エラーコード を取得するには、GetLastError()が呼ばれます。
例：
|
void OnStart()
参照
StringSetCharacter、StringBufferLen、StringLen、<li6 >StringFill、StringInit、StringToCharArray、StringToShortArray