Bars

指定された銘柄と期間の履歴内のバーの数を返します。この関数の呼び出し方は 2 つあります。

履歴内のバーを全てリクエスト

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

選択された時間間隔内の履歴内のバーをリクエスト

int Bars(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time

);

パラメータ

symbol_name

[in] 銘柄名

timeframe

[in] 期間

start_time

[in] 最初の要素に対応するバーの時刻

stop_time

[in] 最後の要素に対応するバーの時刻

戻り値

start_time 及び stop_time パラメータが定義された場合、指定された時間間隔でのバーの数。その他の場合、全部のバーの数。

注意事項

Bars() 関数の呼び出しまでに指定されたパラメータで時系列のデータが端末に形成されていない場合、または時系列のデータが関数呼び出しまでに取引サーバと同期化されていない場合、この関数はゼロ値を返します。

指定した範囲の日付でバーの数をリクエストする際は、その範囲に入る開始時刻のバーのみが含まれます。例えば、現在の曜日が土曜日で、start_time=最後の＿火曜日とstop_time=最後の＿金曜日と指定してバーの週あたりの数をリクエストすると関数は0を返します。これは週の時間軸の開始時刻が常に日曜日になっていて、１つの週足バーもこの指定した範囲に入らない為です。

履歴の中の全てのバーの数をリクエストする例：

int bars=Bars(_Symbol,_Period);

if(bars>0)

{

Print("Number of bars in the terminal history for the symbol-period at the moment = ",bars);

}

else // バーが存在しない

{

//--- シンボル上のデータがサーバ上のデータと同期されていない可能性がある

bool synchronized=false;

//--- ループカウンタ

int attempts=0;

// 同期を待つ試みを 5 回

while(attempts<5)

{

if(SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SYNCHRONIZED))

{

//--- 同期完了。終了する。

synchronized=true;

break;

}

//--- カウンタを増加する

attempts++;

//--- 次の反復まで 10 ミリ秒待つ

Sleep(10);

}

//--- 同期化の後ループを終了する

if(synchronized)

{

Print("Number of bars in the terminal history for the symbol-period at the moment = ",bars);

Print("The first date in the terminal history for the symbol-period at the moment = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_FIRSTDATE));

Print("The first date in the history for the symbol on the server = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SERVER_FIRSTDATE));

}

//--- データの同期が実現しなかった

else

{

Print("Failed to get number of bars for ",_Symbol);

}

}

指定したインターバルでのバーの数をリクエストする例：

int n;

datetime date1 = D'2016.09.02 23:55'; // 金曜日

datetime date2 = D'2016.09.05 00:00'; // 月曜日

datetime date3 = D'2016.09.08 00:00'; // 木曜日

//---

n=Bars(_Symbol,PERIOD_H1,D'2016.09.02 02:05',D'2016.09.02 10:55');

Print("バーの数: ",n); // 『バーの数：8』を出力、計算されたものには２時間バーが含まれ、11時間バーは含まれません

n=Bars(_Symbol,PERIOD_D1,date1,date2);

Print("バーの数: ",n); // 『バーの数：1』を出力、範囲内に一つの日足バー（月曜日のもの）の開始時刻のみ入っている為

n=Bars(_Symbol,PERIOD_W1,date2,date3);

Print("バーの数: ",n); // 『バーの数：0』を出力、範囲内に一つの日足バーの開始時刻も入らなかった為

参照

イベント処理の関数