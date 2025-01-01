標準的な定数、列挙と構造体

プログラムの書き込みを簡素化し、プログラムテキストをより理解しやすくするために、MQL5 言語は事前に定義された標準的な定数と列挙を提供します。加えて、サービス構造体は情報の格納に使用されます。

標準的な定数はマクロに似ていて int 型です。

定数は、目的によってグループ分けされています。