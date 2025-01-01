#define SYMBOL_NAME "EURUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 指定された銘柄でポジションを選択する

if(!PositionSelect(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("PositionSelect(%s) failed. Error %d",SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- ポジションが選択されている場合、PositionGetDouble()、PositionGetInteger()、PositionGetString() を使用してそのデータを取得できる

//--- 選択されたポジションチケットを取得する

ResetLastError();

long ticket=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);

if(ticket==0)

{

PrintFormat("Failed to get %s position ticket. Error %d", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- チケットが正常に受信された場合、選択されたポジションの銘柄とチケットを操作ログに出力する

PrintFormat("The position that is selected on the %s symbol has ticket %I64d", SYMBOL_NAME, ticket);

/*

結果：

The position that is selected on the EURUSD symbol has ticket 2810846623

*/

}