- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorParameters
指定されたハンドルに基づいて、指標の入力パラメータの数、値と型を返します。
int IndicatorParameters(
パラメータ
indicator_handle
[in] 計算されたパラメータの数を知る必要のある指標のハンドル
indicator_type
[out] 指標の種類が書き入れられる ENUM_INDICATOR 型の変数
parameters[]
[out] 指標パラメータのリストが書き入れられる MqlParam 型の値を受け取る動的配列。配列サイズは IndicatorParameters() 関数で返されます。
戻り値
指定されたハンドルを持つ指標の入力パラメータの数。エラーの場合は -1。エラーの詳細については GetLastError() を呼びます。
例:
//+------------------------------------------------------------------+
