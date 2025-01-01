ドキュメントセクション
MarketBookGet

指定されたシンボルの板情報を含む MqlBookInfo 構造体の配列を返します。

bool  MarketBookGet(
  string        symbol,    // シンボル
  MqlBookInfo&  book[]      // 配列への参照
  );

パラメータ

symbol

[in] 銘柄名

book[]

[in] 板情報記録の配列への参照配列は、事前に記録の数に充分なように割り当てることが出来ます。動的配列が予め動作メモリに割り当てられていない場合、クライアント端末は、配列自体を配布します。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

板情報は予めMarketBookAdd() 関数で開かれなければなりません。

例:

  MqlBookInfo priceArray[];
  bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
  if(getBook)
    {
    int size=ArraySize(priceArray);
    Print("MarketBookInfo for ",Symbol());
    for(int i=0;i<size;i++)
       {
        Print(i+":",priceArray[i].price
              +"    Volume = "+priceArray[i].volume,
              " type = ",priceArray[i].type);
       }
    }
  else
    {
    Print("Could not get contents of the symbol DOM ",Symbol());
    }

参照

板情報の構造体構造体とクラス