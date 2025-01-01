- SymbolsTotal
MarketBookGet
指定されたシンボルの板情報を含む MqlBookInfo 構造体の配列を返します。
bool MarketBookGet(
パラメータ
symbol
[in] 銘柄名
book[]
[in] 板情報記録の配列への参照配列は、事前に記録の数に充分なように割り当てることが出来ます。動的配列が予め動作メモリに割り当てられていない場合、クライアント端末は、配列自体を配布します。
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
板情報は予めMarketBookAdd() 関数で開かれなければなりません。
例:
MqlBookInfo priceArray[];
