FileDelete
指定されたクライアント端末のローカルフォルダ内のファイルを削除します。
bool FileDelete(
パラメータ
file_name
[in] ファイル名
common_flag=0
[in] ファイルの場所を決定するフラグcommon_flag = FILE_COMMON の場合、ファイルは全てのクライアント端末の共有フォルダ \Terminal\Common\Files 内に存在します。その他の場合、ファイルはローカルフォルダに存在します。
戻り値
失敗の場合 false
注意事項
セキュリティ上の理由から、MQL5 言語ではファイルの扱いは厳しく制御されています。MQL5 手段を用いて操作されるファイルは、ファイルサンドボックスの外に存在することは出来ません。
指定されたファイルをローカルまたは共有フォルダから削除します。（MQL5\Files またはテストの場合 MQL5\Tester\Files）common_flag = FILE_COMMON の場合、この関数はファイルを全てのクライアント端末の共有フォルダ \Terminal\Common\Files 内から削除します。
例:
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する