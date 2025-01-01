|
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- グラフィックリソースのパラメータを宣言する
string rc_name="Resource";
uint rc_width=100;
uint rc_height=100;
uint rc_data[];
uint rc_size=rc_width*rc_height;
ResetLastError();
//--- ピクセル配列のサイズを設定する
if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- ピクセル配列を透明色で塗りつぶし、それに基づいてグラフィック リソースを作成する
ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
//--- 作成されたグラフィックリソースを確認する
//--- 現在の足の時間と価格のデータを取得する
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 最後のティック価格と時刻の座標を使用してBitmapオブジェクトを作成する
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 作成されたビットマップ オブジェクトの幅と高さを、グラフィックリソースの幅と高さに等しく設定する
//--- オブジェクトのアンカーポイントをその中心に設定する
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- ビットマップオブジェクト用に以前に作成したグラフィックリソースを画像ファイルとして指定する
//--- この場合、使用されるグラフィックリソースの名前を示すために、その名前の前に「::」を追加する必要がある
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
//--- 透明度200でDodgerBlue色を設定する
uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//--- グラフィックリソースのピクセル配列全体を設定された色で塗りつぶす
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- グラフィックリソースデータを更新する
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
//--- グラフィカルリソースデータを読み取る前に3秒待機する
Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");
Sleep(3000);
//--- 画像をリソースから新しいピクセル配列に読み込む
uint rc_data_copy[];
uint w=0,h=0;
ResetLastError();
if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))
{
Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 透明度200でOrangeRed色を設定する
clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- グラフィックリソースのピクセル配列全体を設定された色で塗りつぶし、それに基づいて新しいグラフィックリソースを作成する
ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);
if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());
//--- 最後のティック価格と時刻の座標を使用して「グラフィックラベル」オブジェクトを作成する
string obj_name2="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 以前に受け取った価格と時間を使用して画面座標を取得する
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 作成されたグラフィカルラベルオブジェクトの幅と高さを、グラフィカルリソースの幅と高さに等しく設定する
//--- オブジェクトのアンカーポイントをその中心に設定する
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- コピーしたグラフィックリソースをグラフィックラベルオブジェクトの画像ファイルとして設定する
//--- この場合、使用されるグラフィックリソースの名前を示すために、その名前の前に「::」を追加する必要がある
ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");
//--- 新しいグラフィカルラベルオブジェクトの色を変更する
Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");
Sleep(3000);
//--- 透明度200でGreenYellow色を設定する
clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- 新しいグラフィックリソースのピクセル配列全体を設定された色で塗りつぶす
ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);
//--- グラフィックリソースデータを更新する
Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);
//--- 3秒待ってリソースと両方のオブジェクトを削除する
Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");
Sleep(3000);
Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");
ResourceFree("::"+rc_name);
ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");
ObjectDelete(0,obj_name);
ObjectDelete(0,obj_name2);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| グラフィックリソースデータを更新する |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- ゼロ次元が渡された場合は終了する
if(width==0 || height==0)
return;
//--- リソース データを更新し、チャートを再描画する
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}