OpenCL start 関数を削除します。

void  CLKernelFree(
  int  kernel    // OpenCL プログラムカーネルのハンドル
  );

パラメータ

kernel_name

[in]  カーネルオブジェクトのハンドル

戻り値

なし。内部エラーの場合 _LastError の値が変更されます。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。