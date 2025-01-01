MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLKernelFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelFree
OpenCL start 関数を削除します。
|
void CLKernelFree(
パラメータ
kernel_name
[in] カーネルオブジェクトのハンドル
戻り値
なし。内部エラーの場合 _LastError の値が変更されます。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。