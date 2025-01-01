ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスチャート操作ChartYOnDropped 

ChartYOnDropped

エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の Y 座標を返します。

int  ChartYOnDropped();

戻り値

Y 座標値

注意事項

Y 軸方向は上から下です。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- マウスを使用してスクリプトがドロップされたチャートポイントの X 座標と Y 座標を取得して出力する
  int x=ChartXOnDropped();
  int y=ChartYOnDropped();
  PrintFormat("Script dropped to coordinates X = %d, Y = %d", x, y);
  /*
   結果：
  Script dropped to coordinates X = 429, Y = 114
  */
 }

参照

ChartWindowOnDroppedChartPriceOnDroppedChartTimeOnDropped