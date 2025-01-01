MQL5 リファレンスチャート操作ChartYOnDropped
ChartYOnDropped
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の Y 座標を返します。
|
int ChartYOnDropped();
戻り値
Y 座標値
注意事項
Y 軸方向は上から下です。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照