MQL5 リファレンス売買シグナルSignalInfoSetInteger
SignalInfoSetInteger
シグナルコピー設定の整数型プロパティの値を設定します。
bool SignalInfoSetInteger(
パラメータ
property_id
[in] シグナルコピー設定プロパティ識別子。値は ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER 列挙のいずれかです。
value
[in] シグナルコピー設定プロパティの値
戻り値
プロパティが変更された場合は true、それ以外の場合は false。エラーの詳細を読むには GetLastError() を呼びます。