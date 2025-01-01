ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス売買シグナルSignalInfoSetInteger 

SignalInfoSetInteger

シグナルコピー設定の整数型プロパティの値を設定します。

bool  SignalInfoSetInteger(
  ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // プロパティ識別子
  long                       value           // 新しい値
  );

パラメータ

property_id

[in]  シグナルコピー設定プロパティ識別子。値は ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER 列挙のいずれかです。

value

[in]  シグナルコピー設定プロパティの値

戻り値

プロパティが変更された場合は true、それ以外の場合は false。エラーの詳細を読むには GetLastError() を呼びます。