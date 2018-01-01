//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeByATR.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample EA trading in the \"explosive\" candle direction"

#property description "\"Explosive\" candle has the body size exceeding k*ATR"

#property description "The \"revers\" parameter reverses the signal direction"



input double lots=0.1; // ロット単位のボリューム

input double kATR=3; // ATRのシグナルローソク足の長さ

input int ATRperiod=20; // ATR指標期間

input int holdbars=8; // ポジションのバー数

input int slippage=10; // 許容されるスリッページ

input bool revers=false; // シグナルを反転するかどうか

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // EAのマジックナンバー

//--- ATR指標ハンドルを格納

int atr_handle;

//--- ここで最後のATR値とローソク足のの実体を保存する

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- グローバル変数を初期化する

last_atr=0;

last_body=0;

//--- 正しいボリュームを設定する

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot?lots:min_lot;

//--- ATR指標ハンドルを作成する

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: failed to create iATR, error code %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- EA初期化が成功した

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化解除に使用される関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- EA操作終了コードを通知する

Print(__FILE__,": Deinitialization reason code = ",reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパートティック関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- 取引シグナル

static int signal=0; // +1は買いシグナル、 -1は売りシグナル

//--- 'holdbars'バーより前に開かれた以前のポジションを確認して決済する

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- 新しいバーを確認する

if(isNewBar())

{

//--- シグナルの存在を確認する

signal=CheckSignal();

}

//--- ネットポジションが開かれている場合は、信号をスキップして終了する

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // NewTickイベントハンドラを終了し、新しいバーが現れる前に市場に入らない

}

//--- ヘッジ口座の場合、各ポジションは個別に保持され、決済される

if(signal!=0)

{

//--- 買いシグナル

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Buy signal!Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- 売りシグナル

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: Sell signal!Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- OnTick関数の終わり

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 新しい取引シグナルを確認する |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0はシグナルが不在なことを意味する

int res=0;

//--- 終わりから2番目の完全なバーにATR値を取得する（バーのインデックスは2）

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- 最後に閉じたバーのデータをMqlRates型配列に取得する

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- 最後の完全なバーでバー本体のサイズを計算する

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- 最後のバー（インデックス1）の本体が以前のATR値（インデックス2のバー上）を超える場合、取引シグナルが受信される

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // 上昇ローソク足では正の値

}

else

PrintFormat("%s: Failed to receive the last bar!Error",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: Failed to receive ATR indicator value!Error",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- 反転取引モードが有効な場合

res=revers?-res:res; // 必要に応じてシグナルを反転させる（1の代わりに-1を返し、逆も同様）

//--- 取引シグナル値を返す

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 新しいバーが現れると'true' |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // 現在のバーの開いた時刻を格納する

//--- ゼロバーの開いた時間を取得する

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- 新しいバーが到着すると開いた時刻が変わる

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- ログに新しいバーが開いている時間のデータを表示する

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- 新しいバーを開いた時間のメッセージを表示する

PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- 最後のティックのデータを取得する

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//--- 最後のティックタイムをミリ秒まで表示する

PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- 新しいバーがある

return (true);

}

//--- 新しいバーがない

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 成行価格で指定された量で買う |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- 成行価格で買う

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 成行価格で指定された量で売る |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- 成行価格で売る

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| バー数によるポジション保留時間ごとにポジションを決済する |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // ポジション数

//--- ポジションをすべて見る

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- ポジションパラメータ

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // ポジションチケット

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // シンボル

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // ポジションマジックナンバー

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // ポジションの開かれた時刻

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // ポジションがどれだけ前（バー数）に開かれたか



//--- マジックナンバーとシンボルが一致していてポジションがすでに長くある場合

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数点以下桁数

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // ポジションボリューム

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // ポジションの種類

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // 正しいメッセージ書式設定のために小文字にする

PrintFormat("Close position #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- 注文タイプを設定し、取引リクエストを送信する

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 取引リクエストを準備して送信する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- 構造体の宣言と初期化

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- リクエストパラメータ

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // 取引操作の種類

request.position =pos_ticket; // 決済する場合のポジションチケット

request.symbol =Symbol(); // シンボル

request.volume =volume; // ボリューム

request.type =type; // 注文の種類

request.price =price; // 取引価格

request.deviation=slip; // 価格からの許容偏差

request.magic =magicnumber; // 注文のマジックナンバー

//--- リクエストを送信する

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- 失敗したらデータを表示する

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- 操作の成功を知らせる

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}