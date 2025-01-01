ドキュメントセクション
SymbolInfoString

指定されたシンボルの指定されたプロパティを返します。この関数には 2 つのバージョンがあります。

1. すぐにプロパティ値を返します。

string  SymbolInfoString(
  string                  name,        // シンボル
  ENUM_SYMBOL_INFO_STRING  prop_id      // プロパティ識別子
  );

2. 関数の成功に応じて、true または false を返します。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された最後のパラメータに配置されます。

bool  SymbolInfoString(
  string                  name,        // シンボル
  ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id,     // プロパティ識別子
  string&                  string_var  // プロパティ値を受け取る
  );

パラメータ

name

[in] 銘柄名

prop_id

[in] シンボルプロパティの識別子（値は ENUM_SYMBOL_INFO_STRING 列挙のいずれか）

string_var

[out] リクエストされたプロパティ値を受け取るstring 型の変数

戻り値

string 型の値実行が失敗した場合、エラー 情報は GetLastError() 関数で取得出来ます。

  • 5040 – 銘柄名指定での不正な文字列パラメータの使用
  • 4301 – 未知のシンボル（銘柄）
  • 4302 – シンボルが「気配値表示」で未選択（利用可能なシンボルのリストに不在）
  • 4303 – 不正なシンボルプロパティ識別子

注意事項

最後のティック情報取得には SymbolInfoTick() の使用が推奨されます。端末が取引口座に接続されてから、相場が一つも出ていない可能性があります。このような場合には、リクエストされた値は不定となります。

ほとんどの場合は SymbolInfoTick() 関数の1 回の呼び出しで、ユーザの買値、売値、最終値、ボリューム、また最後のティックの到着時間の受信を可能にするので充分です。

例：

#define SYMBOL_NAME "USDJPY"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- SYMBOL_NAMEシンボルの文字列データを取得する
  string currency_base   = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_BASE);   // Base currency of the symbol
  string currency_profit = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // Profit currency
  string currency_margin = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN); // Margin currency
  string symbol_descript = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_DESCRIPTION);     // String description of the symbol
 
//--- 取得したデータを使用してメッセージテキストを作成する
  string text=StringFormat("Symbol %s:\n"+
                          "- Currency Base: %s\n"+
                          "- Currensy Profit: %s\n"+
                          "- Currency Margin: %s\n"+
                          "- Symbol Description: %s",
                          SYMBOL_NAME, currency_base,
                          currency_profit, currency_margin,
                          symbol_descript);
 
//--- 取得したデータを操作ログに送信する
  Print(text);
  /*
  Symbol USDJPY:
  - Currency Base: USD
  - Currensy Profit: JPY
  - Currency Margin: USD
  - Symbol Description: US Dollar vs Yen
  */
 }