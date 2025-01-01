SymbolInfoString

指定されたシンボルの指定されたプロパティを返します。この関数には 2 つのバージョンがあります。

1. すぐにプロパティ値を返します。

string SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id

);

2. 関数の成功に応じて、true または false を返します。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された最後のパラメータに配置されます。

bool SymbolInfoString(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING prop_id,

string& string_var

);

パラメータ

name

[in] 銘柄名

prop_id

[in] シンボルプロパティの識別子（値は ENUM_SYMBOL_INFO_STRING 列挙のいずれか）

string_var

[out] リクエストされたプロパティ値を受け取るstring 型の変数

戻り値

string 型の値実行が失敗した場合、エラー 情報は GetLastError() 関数で取得出来ます。

5040 – 銘柄名指定での不正な文字列パラメータの使用

4301 – 未知のシンボル（銘柄）

4302 – シンボルが「気配値表示」で未選択（利用可能なシンボルのリストに不在）

4303 – 不正なシンボルプロパティ識別子

注意事項

最後のティック情報取得には SymbolInfoTick() の使用が推奨されます。端末が取引口座に接続されてから、相場が一つも出ていない可能性があります。このような場合には、リクエストされた値は不定となります。

ほとんどの場合は SymbolInfoTick() 関数の1 回の呼び出しで、ユーザの買値、売値、最終値、ボリューム、また最後のティックの到着時間の受信を可能にするので充分です。

例：