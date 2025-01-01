- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoString
指定されたシンボルの指定されたプロパティを返します。この関数には 2 つのバージョンがあります。
1. すぐにプロパティ値を返します。
|
string SymbolInfoString(
2. 関数の成功に応じて、true または false を返します。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された最後のパラメータに配置されます。
|
bool SymbolInfoString(
パラメータ
name
[in] 銘柄名
prop_id
[in] シンボルプロパティの識別子（値は ENUM_SYMBOL_INFO_STRING 列挙のいずれか）
string_var
[out] リクエストされたプロパティ値を受け取るstring 型の変数
戻り値
string 型の値実行が失敗した場合、エラー 情報は GetLastError() 関数で取得出来ます。
- 5040 – 銘柄名指定での不正な文字列パラメータの使用
- 4301 – 未知のシンボル（銘柄）
- 4302 – シンボルが「気配値表示」で未選択（利用可能なシンボルのリストに不在）
- 4303 – 不正なシンボルプロパティ識別子
注意事項
最後のティック情報取得には SymbolInfoTick() の使用が推奨されます。端末が取引口座に接続されてから、相場が一つも出ていない可能性があります。このような場合には、リクエストされた値は不定となります。
ほとんどの場合は SymbolInfoTick() 関数の1 回の呼び出しで、ユーザの買値、売値、最終値、ボリューム、また最後のティックの到着時間の受信を可能にするので充分です。
例：
|
#define SYMBOL_NAME "USDJPY"