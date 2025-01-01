ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLHandleType 

CLHandleType

OpenCL ハンドルの型をENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 列挙の値として返します。

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
  int  handle     // OpenCL オブジェクトのハンドル
  );

パラメータ

handle

[in]  OpenCL オブジェクトのハンドル、すなわちコンテキスト、カーネルまたは OpenCL プログラム

戻り値

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 列挙での OpenCL ハンドル値

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

識別子

説明

OPENCL_INVALID

不正なハンドル。

OPENCL_CONTEXT

OpenCL コンテキストのハンドル

OPENCL_PROGRAM

OpenCL プログラムのハンドル

OPENCL_KERNEL

OpenCL カーネルのハンドル

OPENCL_BUFFER

OpenCL バッファのハンドル