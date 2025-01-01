MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
OpenCL ハンドルの型をENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 列挙の値として返します。
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
パラメータ
handle
[in] OpenCL オブジェクトのハンドル、すなわちコンテキスト、カーネルまたは OpenCL プログラム
戻り値
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 列挙での OpenCL ハンドル値
|
識別子
|
説明
|
OPENCL_INVALID
|
不正なハンドル。
|
OPENCL_CONTEXT
|
OpenCL コンテキストのハンドル
|
OPENCL_PROGRAM
|
OpenCL プログラムのハンドル
|
OPENCL_KERNEL
|
OpenCL カーネルのハンドル
|
OPENCL_BUFFER
|
OpenCL バッファのハンドル