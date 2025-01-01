テクニカル指標関数

iMA、iAC、iMACD、iIchimoku のような全ての関数は、クライアント端末のグローバルキャッシュに対応するテクニカル指標のコピーを作成します。このようなパラメータを持つ指標の複製がすでに存在する場合は、新しいコピーは作成されず、既存のコピーの参照カウンタが増加します。

これらの関数は、指標の適切なコピーのハンドルを返します。更に、このハンドルを使用して、対応する指標によって計算されたデータを受信することが出来ます。対応するバッファのデータが（テクニカル指標は、指標に応じて 1〜5 の内部バッファ内に計算されたデータを含みます）は CopyBuffer() 関数を使用して MQL5 プログラムに複製することが出来ます。

指標値の計算には時間が必要で作成直後に指標データを参照することは出来ないので OnInit() にハンドルを作成する方が良いでしょう。iCustom() 関数は対応するカスタム指標を作成し、正常に作成された場合にはそのハンドルを返します。カスタム指標は指標バッファを 512 まで持つことができ、その内容はハンドルを使用して CopyBuffer() 関数で取得することが出来ます。

テクニカル指標の作成には一般的にIndicatorCreate() 関数が使用されます。この関数は下記の入力パラメータを受け入れます。

銘柄名

時間軸

作成する指標の種類

指標の入力パラメータの数

必要な入力パラメータを全て含む MqlParam 型の配列

IndicatorRelease() 関数に指標ハンドルを渡すことによって、利用されていない指標のコンピュータメモリを解放することが出来ます。

注意事項：1 つの MQL5 プログラム内で指標関数を同じパラメータで繰り返し呼び出すことは、参照カウンタの複数の増加につながらず、カウンタは 1 回のみ増加します。しかし OnInit() 関数またはクラスコンストラクタで指標ハンドルを取得し、他の関数でもこれらのハンドルを使用することをお勧めします。参照カウンタは MQL5 プログラムが初期化解除された際には減少します。

全ての指標関数には、少なくとも銘柄と期間の 2 つのパラメータがあります。シンボルの NULL 値は現在のシンボルを意味し、期間の 0 値は現在の時間軸を意味します。