ドキュメントセクション
MQL5 リファレンステクニカル指標 

テクニカル指標関数

iMA、iAC、iMACD、iIchimoku のような全ての関数は、クライアント端末のグローバルキャッシュに対応するテクニカル指標のコピーを作成します。このようなパラメータを持つ指標の複製がすでに存在する場合は、新しいコピーは作成されず、既存のコピーの参照カウンタが増加します。

これらの関数は、指標の適切なコピーのハンドルを返します。更に、このハンドルを使用して、対応する指標によって計算されたデータを受信することが出来ます。対応するバッファのデータが（テクニカル指標は、指標に応じて 1〜5 の内部バッファ内に計算されたデータを含みます）は CopyBuffer() 関数を使用して MQL5 プログラムに複製することが出来ます。

指標値の計算には時間が必要で作成直後に指標データを参照することは出来ないので OnInit() にハンドルを作成する方が良いでしょう。iCustom() 関数は対応するカスタム指標を作成し、正常に作成された場合にはそのハンドルを返します。カスタム指標は指標バッファを 512 まで持つことができ、その内容はハンドルを使用して CopyBuffer() 関数で取得することが出来ます。

テクニカル指標の作成には一般的にIndicatorCreate() 関数が使用されます。この関数は下記の入力パラメータを受け入れます。

  • 銘柄名
  • 時間軸
  • 作成する指標の種類
  • 指標の入力パラメータの数
  • 必要な入力パラメータを全て含む MqlParam 型の配列

IndicatorRelease() 関数に指標ハンドルを渡すことによって、利用されていない指標のコンピュータメモリを解放することが出来ます。

注意事項：1 つの MQL5 プログラム内で指標関数を同じパラメータで繰り返し呼び出すことは、参照カウンタの複数の増加につながらず、カウンタは 1 回のみ増加します。しかし OnInit() 関数またはクラスコンストラクタで指標ハンドルを取得し、他の関数でもこれらのハンドルを使用することをお勧めします。参照カウンタは MQL5 プログラムが初期化解除された際には減少します。

全ての指標関数には、少なくとも銘柄と期間の 2 つのパラメータがあります。シンボルの NULL 値は現在のシンボルを意味し、期間の 0 値は現在の時間軸を意味します。

関数

返される指標ハンドル

iAC

ACオシレーター。

iAD

蓄積/配信（Accumulation/Distribution）。

iADX

平均方向性指数（Average Directional Index）。

iADXWilder

ウェルズ•ワイルダーの平均方向性指数（Average Directional Index by Welles Wilder）

iAlligator

アリゲーター。

iAMA

適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。

iAO

オーサムオシレーター。

iATR

ATR（Average True Range）。

iBearsPower

ベアパワー（Bears Power）。

iBands

ボリンジャーバンド®（Bollinger Bands®）。

iBullsPower

ブルパワー（Bulls Power）。

iCCI

コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。

iChaikin

チャイキンオシレーター（Chaikin Oscillator）。

iCustom

カスタム指標。

iDEMA

2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。

iDeMarker

デマーカー（DeMarker）。

iEnvelopes

エンベローブ（Envelopes）。

iForce

勢力指数（Force Index）。

iFractals

フラクタル。

iFrAMA

フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。

iGator

ゲーターオシレーター。

iIchimoku

一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。

iBWMFI

ビル・ウィリアムズのマーケットファシリテーションインデックス

iMomentum

モメンタム（Momentum）。

iMFI

マネーフローインデックス（Money Flow Index）。

iMA

移動平均（Moving Average）。

iOsMA

移動平均オシレーター（Moving Average of Oscillator）（MACD ヒストグラム）。

iMACD

移動平均収束拡散法（Moving Averages Convergence-Divergence）

iOBV

オンバランスボリューム（On Balance Volume）。

iSAR

パラボリック停止・リバースシステム（Parabolic Stop And Reverse System）

iRSI

相対力指数（Relative Strength Index）。

iRVI

相対活力指数（Relative Vigor Index）。

iStdDev

標準偏差（Standard Deviation）。

iStochastic

ストキャスティックス（Stochastic Oscillator）。

iTEMA

3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。

iTriX

3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。

iWPR

ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。

iVIDyA

可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。

iVolumes

ボリューム。
iAC