ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス取引関数OrdersTotal 

OrdersTotal

現在の注文数を返します。

int  OrdersTotal();

戻り値

int 型の値

注意事項

現在の未決注文はクライアント端末の「ツールボックス」の「取引」タブに表示されているポジションと混乱されてはなりません。注文とはトランザクションを実行するリクエストです。ポジションは 1 つまたは複数の約定の結果です。

ポジションの『ネッティング』計算時（ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)各シンボルにつき常に一つのポジションのみ（1つ以上の取引の結果である）保有することができます。ポジションと『ツールボックス』パネルの『取引』タブに表示される有効な未決注文と混同しないようにしてください。

ポジションに制限がない場合(ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)各シンボルごとに同時に複数のポジションを保有することができます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 口座のアクティブな未決済注文の数を取得し、操作ログに表示する
  int total=OrdersTotal();
  Print("Number of active pending orders on the account: ", total);
  /*
   結果：
  Number of active pending orders on the account: 2
  */
 }

参照

OrderSelect()OrderGetTicket()注文プロパティ