MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLKernelCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelCreate
OpenCL プログラムカーネルを作成してハンドルを返します。
int CLKernelCreate(
パラメータ
program
[in] OpenCL プログラムオブジェクトのハンドル
kernel_name
[in] 実行が開始される OpenCL プログラムのカーネル関数の名称
戻り値
成功の場合 OpenCL オブジェクトハンドル。エラーの場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。
注意事項
現時点では、次のエラーコードが使用されます。
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - invalid handle to OpenCL program.
- ERR_INVALID_PARAMETER - 不正な文字列パラメータ
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - カーネル名が 127 文字を超えます。
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - OpenCL オブジェクト作成時に内部エラーが発生しました。