MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLKernelCreate 

CLKernelCreate

OpenCL プログラムカーネルを作成してハンドルを返します。

int  CLKernelCreate(
  int          program,        // OpenCL オブジェクトのハンドル
  const string  kernel_name     // カーネル名
  );

パラメータ

program

[in]  OpenCL プログラムオブジェクトのハンドル

kernel_name

[in]  実行が開始される OpenCL プログラムのカーネル関数の名称

戻り値

成功の場合 OpenCL オブジェクトハンドル。エラーの場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

現時点では、次のエラーコードが使用されます。

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - invalid handle to OpenCL program.
  • ERR_INVALID_PARAMETER - 不正な文字列パラメータ
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - カーネル名が 127 文字を超えます。
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - OpenCL オブジェクト作成時に内部エラーが発生しました。