浮動小数点数を指定された精度に丸めます。
|
double NormalizeDouble(
パラメータ
value
[in] 浮動小数点を持つ値
digits
[in] 精度フォーマット。0~8 の小数点以下の桁数。
戻り値
事前に定義された精度を持つdouble 型の値
注意事項
計算された決済逆指値及び決済指値、また未決注文の価格は Digits() で取得される値によって正規化する必要があります。
正規化数は小数点以下の桁数を多く含むことがあるので、Print() 関数を使用しての操作ログへの出力時にはご注意ください。例えば
|
double a=76.671; // 小数点以下3桁の正規化数
端末には下記が表示されます。
|
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
例:
|
double pi=M_PI;
