MQL5 リファレンスDirectXの操作DXDraw
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
DXBufferSet()DXBufferSet()で設定された頂点バッファの頂点をレンダリングします。
|
bool DXDraw(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
start=0
[in] レンダリング用の最初の頂点のインデックス
count=WHOLE_ARRAY
[in] レンダリングする頂点の数
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
注意事項
シェーダーは、頂点のレンダリングに DXShaderSet() を使用して事前に設定する必要があります。