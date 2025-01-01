ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXDraw 

DXDraw

DXBufferSet()DXBufferSet()で設定された頂点バッファの頂点をレンダリングします。

bool  DXDraw(
  int   context,               // グラフィックスコンテキストハンドル
  uint start=0,               // 最初の頂点のインデックス
  uint  count=WHOLE_ARRAY     // 頂点数
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

start=0

[in] レンダリング用の最初の頂点のインデックス

count=WHOLE_ARRAY

[in] レンダリングする頂点の数

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

シェーダーは、頂点のレンダリングに DXShaderSet() を使用して事前に設定する必要があります。