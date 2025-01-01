- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetDouble
この関数は PositionGetSymbol または PositionSelect で事前に選択された未決済ポジションのリクエストされたプロパティを返します。ポジションプロパティは double 型でなければなりません。この関数には 2 つのバージョンがあります。
1. すぐにプロパティ値を返します。
|
double PositionGetDouble(
2. 関数実行の成功に応じて true または false を返す。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された最後のパラメータに配置される。
|
bool PositionGetDouble(
パラメータ
property_id
[in] ポジションプロパティの識別子。値は ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE 列挙のいずれかです。
double_var
[out] リクエストされたプロパティの値を受け取るdouble 型の変数
戻り値
double 型の値（関数が失敗した場合は 0 ）
注意事項
ポジションの『ネッティング』計算時（ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGとACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)各シンボルにつき常に一つのポジションのみ（1つ以上の取引の結果である）保有することができます。ポジションと『ツールボックス』パネルの『取引』タブに表示される有効な未決注文と混同しないようにしてください。
ポジションに制限がない場合(ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)各シンボルごとに同時に複数のポジションを保有することができます。
取得したポジション情報が最新であるように、PositionSelect() を参照直前に呼び出すことが推奨されています。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照