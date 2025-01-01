//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- すべての口座ポジションのループ

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 自動的にポジションを選択して、そのプロパティにアクセスし、次のポジションのチケットを取得する

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- ポジションタイプを取得し、ポジションの実数プロパティ一覧のヘッダーを表示する

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- 選択した取引のすべての実数プロパティをヘッダーの下に表示する

PositionPropertiesDoublePrint(15);

}

/*

結果：

Double properties of an open position Buy #2807075208:

Volume: 1.00

Price open: 1.10516

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10518

Swap: 0.00

Profit: 2.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 操作ログに選択したポジションの実数プロパティを表示する |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

double value=0;



//--- 口座の通貨、ポジションの銘柄、およびその銘柄の小数点以下の桁数を取得する

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

string symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits =(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- ヘッダーのテキストとヘッダーフィールドの幅を定義する

//--- ヘッダーの幅が関数に渡され、ゼロと等しい場合、幅はヘッダー行のサイズ+1になる

header="Volume:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- ポジションボリュームを取得し、指定されたヘッダー幅で操作ログに表示する

if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUME, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- 操作ログにポジション価格を表示する

header="Price open:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- 操作ログにストップロス値を表示する

header="StopLoss:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- 操作ログにテイクプロフィット値を表示する

header="TakeProfit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_TP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- 操作ログに現行価格を表示する

header="Price current:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- 蓄積されたスワップ値を操作ログに表示する

header="Swap:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- 操作ログに現在の利益値を表示する

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFIT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);

}