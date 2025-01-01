ドキュメントセクション
この関数は PositionGetSymbol または PositionSelect で事前に選択された未決済ポジションのリクエストされたプロパティを返します。ポジションプロパティは double 型でなければなりません。この関数には 2 つのバージョンがあります。

1. すぐにプロパティ値を返します。

double  PositionGetDouble(
  ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE  property_id      // プロパティ識別子
  );

2. 関数実行の成功に応じて true または false を返す。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された最後のパラメータに配置される。

bool  PositionGetDouble(
  ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE  property_id,     // プロパティ識別子
  double&                        double_var      // プロパティ値を受け取る
  );

パラメータ

property_id

[in]  ポジションプロパティの識別子。値は ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE 列挙のいずれかです。

double_var

[out]  リクエストされたプロパティの値を受け取るdouble 型の変数

戻り値

double 型の値（関数が失敗した場合は 0 ）

注意事項

ポジションの『ネッティング』計算時（ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTINGACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)各シンボルにつき常に一つのポジションのみ（1つ以上の取引の結果である）保有することができます。ポジションと『ツールボックス』パネルの『取引』タブに表示される有効な未決注文と混同しないようにしてください。

ポジションに制限がない場合(ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)各シンボルごとに同時に複数のポジションを保有することができます。

取得したポジション情報が最新であるように、PositionSelect() を参照直前に呼び出すことが推奨されています。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- すべての口座ポジションのループ
  int total=PositionsTotal();
  for(int i=0; i<total; i++)
    {
    //--- 自動的にポジションを選択して、そのプロパティにアクセスし、次のポジションのチケットを取得する
    ulong ticket=PositionGetTicket(i);
    if(ticket==0)
        continue;
     
    //--- ポジションタイプを取得し、ポジションの実数プロパティ一覧のヘッダーを表示する
    string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");
    PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);
     
    //--- 選択した取引のすべての実数プロパティをヘッダーの下に表示する
    PositionPropertiesDoublePrint(15);
    }
  /*
   結果：
  Double properties of an open position Buy #2807075208:
  Volume:       1.00
  Price open:   1.10516
  StopLoss:     0.00000
  TakeProfit:   0.00000
  Price current: 1.10518
  Swap:         0.00
  Profit:       2.00 USD
  */
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 操作ログに選択したポジションの実数プロパティを表示する                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)
 {
  uint   w=0;
  string header="";
  double value=0;
 
//--- 口座の通貨、ポジションの銘柄、およびその銘柄の小数点以下の桁数を取得する
  string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
  string symbol  =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
  int   digits  =(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
 
//--- ヘッダーのテキストとヘッダーフィールドの幅を定義する
//--- ヘッダーの幅が関数に渡され、ゼロと等しい場合、幅はヘッダー行のサイズ+1になる
  header="Volume:";
  w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- ポジションボリュームを取得し、指定されたヘッダー幅で操作ログに表示する
  if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUME, value))
    return;
  PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);
 
//--- 操作ログにポジション価格を表示する
  header="Price open:";
  w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
  if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN, value))
    return;
  PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
 
//--- 操作ログにストップロス値を表示する
  header="StopLoss:";
  w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
  if(!PositionGetDouble(POSITION_SL, value))
    return;
  PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
 
//--- 操作ログにテイクプロフィット値を表示する
  header="TakeProfit:";
  w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
  if(!PositionGetDouble(POSITION_TP, value))
    return;
  PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
 
//--- 操作ログに現行価格を表示する
  header="Price current:";
  w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
  if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT, value))
    return;
  PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
 
//--- 蓄積されたスワップ値を操作ログに表示する
  header="Swap:";
  w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
  if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAP, value))
    return;
  PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);
 
//--- 操作ログに現在の利益値を表示する
  header="Profit:";
  w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
  if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFIT, value))
    return;
  PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);
 }

