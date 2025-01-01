- StringAdd
指定された位置での文字が変更された文字列のコピーを返します。
|
bool StringSetCharacter(
パラメータ
string_var
[in][out] 文字列
pos
[in] 文字列内での文字の位置0 から StringLen(text)
character
[in] Unicode シンボルコード
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
注意事項
pos が文字列の長さより少なくシンボルコードの値が 0 の場合、文字列は短く切られます（が文字列に割り当てられた バッファサイズは変わりません。）。文字列の長さは pos に等しくなります。
pos が文字列の長さと等しい場合、指定されたシンボルが文字列の終わりに追加され、長さが 1 つ長くなります。
例:
|
void OnStart()
参照
