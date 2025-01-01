ドキュメントセクション
DatabaseClose

データベースを作成します。

void  DatabaseClose(
  int database     // DatabaseOpenで受信したデータベースハンドル
  );

パラメータ

database

[in] DatabaseOpen()で受信したデータベースハンドル。

戻り値

なし

注意事項

DatabaseCloseを呼び出した後で、データベースへのすべてのリクエストのハンドルは自動的に削除されて無効になります。

ハンドルが無効な場合、関数はERR_DATABASE_INVALID_HANDLEエラーを設定します。エラーはGetLastError()を使用してチェックできます。

