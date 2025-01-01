金融市場において、リトレースメントの法則は最も否定しがたい力の一つです。価格は必ずリトレースするというのが経験則であり、大きな値動きにおいても、最小のティックパターンにおいても、ジグザグの形で現れることが多くあります。しかし、リトレースメントのパターン自体は固定されておらず、不確実で予測が難しいのが現状です。この不確実性があるため、トレーダーは複数のフィボナッチレベルを参照し、それぞれの影響力を確率的に考慮します。本記事では、主要経済指標発表後の短期売買における課題に対処するため、フィボナッチ手法を応用した精緻な戦略を紹介します。リトレースメントの原則とイベントドリブンの市場動向を組み合わせることで、より信頼性の高いエントリーおよびエグジットの機会を見出すことを目指します。ディスカッションに参加し、フィボナッチをイベント後取引にどのように適応できるかをご覧ください。