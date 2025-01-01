初心者からエキスパートへ：MQL5を使用したバックエンド操作モニター
取引システムの内部動作を意識せずに、既製のソリューションをそのまま利用することは一見すると安心に思えますが、開発者にとっては必ずしもそうとは限りません。いずれアップデートや動作不良、あるいは予期しないエラーが発生し、その原因がどこにあるのかを正確に突き止め、迅速に診断して解決する必要に迫られます。本記事では、取引用エキスパートアドバイザー(EA)の裏側で通常どのような操作がおこなわれているのかを明らかにするとともに、MQL5を用いてバックエンド操作を表示し、記録するための専用カスタムクラスを開発します。これにより、開発者およびトレーダーの双方が、エラーの特定、挙動の監視、EAごとの診断情報に迅速にアクセスできるようになります。
MQL5での取引戦略の自動化（第35回）：ブレーカーブロック取引システムの作成
本記事では、MQL5でブレーカーブロック取引システムを作成します。本システムは、レンジ相場を識別し、ブレイクアウトを検出、スイングポイントでブレーカーブロックを検証した上で、リスクパラメータを定義してリテスト取引を実行します。また、オーダーブロックおよびブレーカーブロックを動的なラベルと矢印で可視化し、自動売買やトレーリングストップにも対応しています。
プライスアクション分析ツールキットの開発（第42回）：ボタンロジックと統計レベルを用いたインタラクティブチャートの検証
市場においてスピードと精度が重要である以上、分析ツールも市場と同じくらい賢くある必要があります。本記事では、ボタン操作に基づくエキスパートアドバイザー(EA)を紹介します。これは、価格データを瞬時に意味のある統計レベルに変換するインタラクティブなシステムです。ワンクリックで平均値、偏差、パーセンタイルなどを計算して表示し、複雑な分析をチャート上の明確なシグナルに変換します。価格が反発、押し戻し、または突破する可能性の高いゾーンをハイライトすることで、分析をより迅速かつ実用的にします。
MQL5での取引戦略の自動化（第34回）：R²適合度を用いたトレンドラインブレイクアウトシステム
本記事では、スイングポイントを用いてサポートおよびレジスタンスのトレンドラインを特定し、R²（決定係数）による適合度と角度制約で検証することで、ブレイクアウト取引を自動化するMQL5によるトレンドラインブレイクアウトシステムを構築します。本システムでは、指定したルックバック期間内のスイングハイとスイングローを検出し、一定数以上のタッチポイントを持つトレンドラインを生成します。その後、R²指標および角度制約を用いてトレンドラインの信頼性を評価し、取引に使用可能かを判定します。
共和分株式による統計的裁定取引（第5回）：スクリーニング
本記事では、共和分関係にある株式を用いた統計的裁定（アービトラージ）取引戦略のための資産スクリーニングプロセスを提案しています。本システムは、資産のセクターや業界といった経済的要因による通常のフィルタリングから始まり、スコアリングシステムのための基準リストで終わります。スクリーニングに使用される各統計検定（ピアソン相関、エングル=グレンジャー共和分、ジョハンセン共和分、ADF/KPSSの定常性検定）について、それぞれPythonクラスが開発されました。これらのPythonクラスは提供されており、さらに著者によるAIアシスタントを用いたソフトウェア開発に関する個人的なコメントも付されています。
MQL5での取引戦略の自動化（第33回）：プライスアクションに基づくシャークハーモニックパターンシステムの作成
本記事では、MQL5においてピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて強気、弱気双方のシャークハーモニックパターンを識別し、ユーザーが選択できるカスタムエントリー、ストップロス、テイクプロフィット設定を用いて取引を実行するシャークハーモニックパターンシステムを開発します。また、X-A-B-C-Dパターン構造やエントリーレベルを表示するために、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使った視覚的フィードバックでトレーダーの洞察力を高めます。
知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第80回）：TD3強化学習で一目均衡表とADX-Wilderのパターンを使用する
本記事は第74回の続編です。第74回では、教師あり学習の枠組みにおける一目均衡表とADXの組み合わせを検討しました。本記事では焦点を強化学習に移します。一目均衡表とADXは、サポート/レジスタンスの把握とトレンドの強さの検出という点で、互いに補完し合う組み合わせを形成します。今回は、TD3 (Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient)アルゴリズムをこのインジケーターセットでどのように活用できるかを詳しく解説します。前回までと同様に、実装はMQL5ウィザードに統合できるカスタムシグナルクラスとしておこないます。MQL5ウィザードを使用すると、エキスパートアドバイザー(EA)の構築をスムーズに進めることが可能です。
サイクルベースの取引システム(DPO)の構築と最適化の方法
本記事では、MQL5におけるDPO（Detrended Price Oscillator、トレンド除去価格オシレーター）を用いた取引システムの設計および最適化手法について解説します。DPOのコアロジックを明確にし、長期トレンドを排除して短期サイクルを抽出する仕組みを示します。さらに、段階的な例とシンプルな戦略を通じて、インジケーターの実装方法、エントリー/エグジット条件の定義、そしてバックテストの実施方法について学ぶことができます。最後に、パフォーマンスを向上させ、市場環境の変化へ適応させるための実践的な最適化手法を紹介します。
MQL 標準ライブラリエクスプローラー（第1回）：CTrade、CiMA、CiATRによる紹介
MQL5標準ライブラリは、MetaTrader 5における取引アルゴリズム開発において重要な役割を果たします。本連載では、このライブラリを使いこなし、MetaTrader 5用の効率的な取引ツールをより簡単に作成する方法を身につけることを目指します。これには、カスタムのエキスパートアドバイザー(EA)、インジケーター、その他のユーティリティが含まれます。本日はその第一歩として、CTrade、CiMA、そしてCiATR クラスを用いたトレンドフォロー型のEAを開発します。これは初心者、熟練者を問わず、すべての開発者にとって非常に重要なテーマです。ぜひ本ディスカッションにご参加いただき、理解を深めてください。
機械学習の限界を克服する（第4回）：複数ホライズン予測による既約誤差の回避
機械学習は統計学や線形代数の観点から語られることが多いですが、本記事ではモデル予測を幾何学的に理解する視点に注目します。本記事で示したいのは、モデルはターゲットを直接近似しているのではなく、ターゲットを別の座標系に写像することで固有のずれを生み出し、その結果、避けがたい既約誤差が生じる点です。また本記事では、ターゲットとの直接比較ではなく、異なるホライズンにおけるモデルの予測同士を比較する複数ステップ予測の方が実務的かつ有効であることを提案します。この手法を取引モデルに適用すると、基礎モデルを変更することなく、収益性と予測精度が大幅に向上することを確認しました。
Market Sentimentインジケーターの自動化
この記事では、市場の状況を強気、弱気、リスクオン、リスクオフ、中立（ニュートラル）に分類するMarket Sentimentカスタムインジケーターを自動化します。エキスパートアドバイザー(EA)は、現在の市場の傾向や方向性の分析プロセスを合理化しながら、一般的なセンチメントに関するリアルタイムの洞察を提供します。
MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第2回）：ChatGPT統合型アプリケーションのUI開発
本記事では、MQL5でChatGPTを統合したプログラムを開発します。このプログラムでは、第1回で作成したJSON解析フレームワークを活用してOpenAIのAPIにプロンプトを送信し、MetaTrader 5のチャート上に応答を表示します。入力フィールド、送信ボタン、応答表示を備えたダッシュボードを実装し、API通信やテキストの折り返し処理をおこなうことで、ユーザーとのインタラクションを実現します。
ParafracおよびParafrac V2オシレーターを使用した取引戦略の開発：シングルエントリーパフォーマンスインサイト
本記事では、ParaFracオシレーターとその後継であるV2モデルを取引ツールとして紹介し、これらを用いて構築した3種類の取引戦略を解説します。各戦略をテストおよび最適化し、それぞれの強みと弱みを明らかにします。比較分析によって両モデルの性能差を明確にしました。
ボラティリティベースのブレイクアウトシステムの開発
ボラティリティベースのブレイクアウトシステムは、市場のレンジを特定したうえで、ATRなどのボラティリティ指標によるフィルタを通過した場合に、価格がそのレンジを上方または下方へブレイクしたタイミングでエントリーする手法です。このアプローチにより、強い方向性を伴う値動きを捉えやすくなります。
MQL5でのデータベースの簡素化（第2回）：メタプログラミングを使用してエンティティを作成する
前回の記事では、MQL5における#defineを活用した高度なメタプログラミング手法を検討し、テーブルや列のメタデータ（データ型、主キー、オートインクリメント、NULL許容など）を表現するエンティティを定義しました。これらの定義はTickORM.mqhに集約し、メタデータクラスを自動生成する仕組みを整えることで、SQLを直接記述することなくORMが効率的にデータ操作を実行できる基盤を構築しています。
プライスアクション分析ツールキットの開発（第41回）：MQL5で統計的価格レベルEAを構築する
統計は常に金融分析の中心にあります。統計とは、データを収集・分析・解釈・提示し、意味のある情報に変換する学問です。これをローソク足に応用すると、価格の生データを測定可能な洞察に圧縮できます。特定期間における市場の中心傾向、分布、広がりを把握できれば、どれほど有益でしょうか。本記事では、統計的手法を用いてローソク足データを明確で実行可能なシグナルに変換する方法を紹介します。
平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第2回）：EAの開発
本記事では、MQL5を用いてプロフェッショナルな平均足ベースのエキスパートアドバイザー(EA)を開発する方法について解説します。入力パラメータ、列挙型、インジケーター、グローバル変数の設定方法から、コアとなる売買ロジックの実装までを順を追って説明します。また、開発したEAを金（ゴールド）でバックテストして、正しく動作するかどうかを検証する方法も学べます。
初心者からエキスパートへ：MQL5を使ったアニメーションニュース見出し(XI) - ニュース取引における相関
本記事では、金融相関の概念を活用して、主要な経済指標発表時に複数の通貨ペアを取引する際の判断効率を高める方法を検討します。特に、ニュースリリース時のボラティリティ上昇によるリスク増大という課題に焦点を当てます。
MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第1回）：AI API向けJSON処理の実装
本記事では、AI API連携のためのデータ交換を扱うJSON解析フレームワークをMQL5で開発します。特に、JSON構造を処理するためのクラスに焦点を当てています。JSONデータのシリアライズ（出力用）およびデシリアライズ（入力用）メソッドを実装し、文字列、数値、オブジェクトなどの各データ型をサポートします。これにより、ChatGPTのようなAIサービスとMQL5間で正確にデータをやり取りでき、将来的なAI駆動型取引システム構築に向けた基盤を提供します。
MQL5入門（第21回）：ハーモニックパターン検出の自動化
MetaTrader 5でMQL5を使ってガートリーハーモニックパターンを検出して表示する方法を学びます。この記事では、スイングポイントの特定からフィボナッチ比率の適用、チャート上へのパターン描画までの手順を順を追って解説し、視覚的に確認できる形で表示する方法を紹介します。
Parafrac V2オシレーター：パラボリックSARとATRの統合
Parafrac V2オシレーターは、パラボリックSARとATR（Average True Range、平均真の範囲）を統合した高度なテクニカル分析ツールです。前バージョンのParafracオシレーターではフラクタルを使用していたため、過去や現在のシグナルを覆い隠すようなスパイクが発生しやすいという課題がありました。Parafrac V2ではATRによるボラティリティ測定を活用することで、トレンドや反転、ダイバージェンスの検出をより滑らかで信頼性の高い方法で行えるようになり、チャートの混雑や分析の過負荷を軽減できます。
カスタム口座パフォーマンス行列インジケーターの開発
このインジケーターは、口座エクイティ、損益、ドローダウンをリアルタイムで監視し、パフォーマンスダッシュボードとして可視化することで、規律の維持を促す役割を果たします。トレーダーが取引の一貫性を保ち、過剰取引を避け、自己勘定取引会社評価チャレンジ（プロップファームチャレンジ）のルールを遵守するための支援ツールとして機能します。
MQL5におけるパイプライン
本記事では、機械学習におけるデータ準備工程の中で、重要性が急速に高まっているデータ前処理パイプラインを取り上げます。前処理パイプラインとは、生データをモデルに入力する前に通す一連の変換ステップを整理し、効率化したものです。一見地味な作業ですが、前処理（特にスケーリング）は学習時間や実行コストを削減するだけでなく、モデルの汎化性能を大きく左右します。本記事ではscikit-learnの前処理関数を中心に扱います。MQL5ウィザードはここでは使用しませんが、後続の記事で取り上げる予定です。
初心者からエキスパートへ：NFP発表後の市場取引におけるフィボナッチ戦略の実装
金融市場において、リトレースメントの法則は最も否定しがたい力の一つです。価格は必ずリトレースするというのが経験則であり、大きな値動きにおいても、最小のティックパターンにおいても、ジグザグの形で現れることが多くあります。しかし、リトレースメントのパターン自体は固定されておらず、不確実で予測が難しいのが現状です。この不確実性があるため、トレーダーは複数のフィボナッチレベルを参照し、それぞれの影響力を確率的に考慮します。本記事では、主要経済指標発表後の短期売買における課題に対処するため、フィボナッチ手法を応用した精緻な戦略を紹介します。リトレースメントの原則とイベントドリブンの市場動向を組み合わせることで、より信頼性の高いエントリーおよびエグジットの機会を見出すことを目指します。ディスカッションに参加し、フィボナッチをイベント後取引にどのように適応できるかをご覧ください。
MQL5での取引戦略の自動化（第32回）：プライスアクションに基づくファイブドライブハーモニックパターンシステムの作成
本記事では、MQL5においてピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて強気、弱気双方のファイブドライブ(5-0)ハーモニックパターンを識別し、ユーザーが選択できるカスタムエントリー、ストップロス、テイクプロフィット設定を用いて取引を実行するファイブドライブパターンシステムを開発します。また、A-B-C-D-E-Fパターン構造やエントリーレベルを表示するために、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使った視覚的フィードバックでトレーダーの洞察力を高めます。
プライスアクション分析ツールキットの開発（第40回）：Market DNA Passport
本記事では、各通貨ペアが持つ固有のアイデンティティを、その過去のプライスアクションという視点から探ります。生物の設計図を記述するDNAの概念に着想を得て、本記事では市場にも同様の枠組みを適用し、プライスアクションを各通貨ペアのDNAとして扱います。ボラティリティ、スイング、リトレースメント、スパイク、セッション特性といった構造的挙動を分解することで、各ペアを他と区別する基礎的なプロファイルが浮かび上がります。このアプローチにより、市場行動に対するより深い洞察が得られ、トレーダーは各銘柄の特性に合った戦略を体系的に組み立てられるようになります。
FVGをマスターする：ブレーカーと市場構造の変化によるフォーメーション、ロジック、自動取引
これは、FVG（Fair Value Gaps、フェアバリューギャップ）の発生の形成ロジックや、ブレーカーおよびMSS（Market Structure Shifts、市場構造の変化）を用いた自動取引について解説することを目的として執筆した記事です。
MQL5における単変量時系列への動的モード分解の適用
動的モード分解(DMD: Dynamic Mode Decomposition)は、主に高次元データセットに対して用いられる手法です。本稿では、DMDを単変量の時系列に適用し、その特性把握や予測に活用できることを示します。その過程で、MQL5に搭載されているDMDの実装、とりわけ新しい行列メソッドであるDynamicModeDecomposition()について詳しく解説します。
MQL5での取引戦略の自動化（第31回）：プライスアクションに基づくスリードライブハーモニックパターンシステムの作成
本記事では、MQL5においてピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて強気、弱気双方のスリードライブハーモニックパターンを識別し、ユーザーが選択できるカスタムエントリー、ストップロス、テイクプロフィット設定を用いて取引を実行するスリードライブパターンシステムを開発します。さらに、チャートオブジェクトによる視覚的フィードバックによって、トレーダーの洞察を強化します。
共和分株式による統計的裁定取引（第4回）：リアルタイムモデル更新
本記事では、共和分関係にある株式バスケットを対象とした、シンプルでありながら包括的な統計的アービトラージのパイプラインについて解説します。データのダウンロードと保存を行うPythonスクリプト、相関検定、共和分検定、定常性検定、さらにデータベース更新用のMetatrader 5サービスの実装およびそれに対応するエキスパートアドバイザー(EA)も含まれています。また、いくつかの設計上の判断については、参考情報および実験の再現性向上のために本記事に記録しています。
MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第14回）：フィードバックコントローラーにおけるデータ変換を調整パラメータとして捉える
前処理は非常に強力でありながら、しばしば軽視されがちな調整パラメータです。その存在は、より注目されるオプティマイザーや華やかなモデル構造の影に隠れています。しかし、前処理のわずかな改善は、利益やリスクに対して予想以上に大きな複利効果をもたらすことがあります。あまりにも多くの場合、このほとんど未踏の領域は単なるルーチン作業として扱われ、手段としてしか意識されません。しかし実際には、前処理は信号を直接増幅することもあれば、容易に破壊してしまうこともあるのです。
カスタム市場センチメント指標の開発
本記事では、複数の時間足を用いて市場センチメントを判定し、強気、弱気、リスクオン、リスクオフ、中立のいずれかに分類するMarket Sentimentカスタムインジケーターの開発について解説します。多時間足分析を組み合わせることで、トレーダーは市場全体の偏りと短期的な動向をより明確に把握できるようになります。
MQL5での取引戦略の自動化（第30回）：視覚的フィードバックによるプライスアクションAB-CDハーモニックパターンの作成
本記事では、MQL5で弱気、強気双方のAB=CDハーモニックパターンを、ピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて識別し、正確なエントリー、ストップロス、テイクプロフィットレベルを用いて取引を自動化するAB=CDパターンエキスパートアドバイザー(EA)を開発します。さらに、チャートオブジェクトによる視覚的フィードバックによって、トレーダーの洞察を強化します。
SMC (Smart Money Concepts)で取引のレベルアップを実現する：OB、BOS、FVG
SMC（Smart Money Concepts、スマートマネーコンセプト）のOB（Order Blocks、注文ブロック）、BOS（Break of Structure、ブレイクオブストラクチャ）、FVG（Fair Value Gaps、公正価格ギャップ）を1つの強力なEAに統合することで、取引をさらに進化させることができます。自動モードで戦略を実行することも、特定のSMCコンセプトだけを使用することも可能で、柔軟かつ精度の高い取引が実現します。
初心者からエキスパートへ：MQL5を使ったアニメーションニュース見出し(X) - ニュース取引のための多銘柄チャート表示
本日は、チャートオブジェクトを用いたマルチチャート表示システムを開発します。本システムの目的は、MQL5アルゴリズムを活用して、重要なニュース発表時などの高ボラティリティ期間におけるトレーダーの反応時間を短縮し、ニュース取引を支援することです。複数の主要通貨ペアを、統合的に監視できる、オールインワンのニュース取引環境を提供します。News Headline EAの開発は継続的に進化しており、完全自動システムを使用するトレーダーはもちろん、アルゴリズム補助による手動取引をおこなうトレーダーにとっても実用的な機能が追加されています。さらに知識や洞察、実践的なアイデアを深めたい方は、ぜひ本ディスカッションに参加して詳細をご覧ください。
プライスアクション分析ツールキットの開発（第39回）：MQL5でBOSとChoCHの検出を自動化する
本記事では、フラクタルピボットを実用的な市場構造シグナルへ変換する、コンパクトなMQL5システム「Fractal Reaction System」を紹介します。リペイントを回避するために確定バーのロジックを用い、EAはChoCH (Change-of-Character)警告を検出し、BOS (Break-of-Structure)を確定させ、永続的なチャートオブジェクトを描画し、すべての確定イベントをログ出力してアラート（デスクトップ、モバイル、サウンド）します。アルゴリズム設計、実装上の注意点、テスト結果、そしてEAコード全文を順に解説し、読者ご自身でコンパイル、テスト、展開できるようにします。
平均足を使ったプロフェッショナルな取引システムの構築（第1回）：カスタムインジケーターの開発
本記事は、MQL5でカスタムインジケーターを作成するための実践的なスキルとベストプラクティスを解説する、2部構成シリーズの第1回目です。この記事では平均足を題材として、平均足チャートの理論、平均足の計算方法、そしてテクニカル分析への応用を順に紹介します。中心となるのは、完全に機能する平均足インジケーターをゼロから構築するためのステップバイステップガイドであり、各コードの意図を理解できるように丁寧な説明を加えています。この基礎知識は、第2回で取り組む「平均足ロジックを用いたエキスパートアドバイザーの構築」へとつながります。
機械学習の限界を克服する（第3回）：既約誤差に関する新たな視点
本記事では、モデルがおこなうすべての予測に密かに影響を与える、隠れた幾何学的誤差の源に新たな視点を提供します。取引における機械学習予測の評価方法と活用法を再考することで、従来見過ごされてきたこの視点が、より鋭い意思決定、より高いリターン、そして、すでに理解していると思っていたモデルをより賢く活用する道を開くことを示します。
プライスアクション分析ツールキットの開発（第38回）：ティックバッファVWAPと短期不均衡エンジン
第38回では、生のティックを実用的なシグナルに変換する、実稼働グレードのMT5監視パネルを構築します。EAはティックデータをバッファリングし、ティックレベルのVWAP、短期ウィンドウの不均衡（フロー）指標、ATRに基づくポジションサイズを計算します。その後、スプレッド、ATR、フローを低フリッカーのバーで可視化します。システムは推奨ロットサイズと1Rストップを計算し、狭いスプレッド、強いフロー、エッジ条件に対して設定可能なアラートを発行します。自動取引は意図的に無効化しており、堅牢なシグナル生成とクリーンなユーザー体験に重点を置いています。
MQL5での取引戦略の自動化（第29回）：プライスアクションに基づくガートレーハーモニックパターンシステムの作成
本記事では、MQL5で弱気、強気双方のガートレーハーモニックパターンを、ピボットポイントとフィボナッチ比率に基づいて識別し、正確なエントリー、ストップロス、テイクプロフィットレベルを使用して取引を自動化するガートレーパターンシステムを開発します。また、XABCDパターン構造やエントリーレベルを表示するために、三角形やトレンドラインなどのチャートオブジェクトを使った視覚的フィードバックでトレーダーの洞察力を高めます。