- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsDeleteAll
指定された型のオブジェクトを全て指定されたチャートまたはチャートサブウィンドウから削除します。
|
int ObjectsDeleteAll(
オブジェクト名のプレフィックスを使用して、指定された型のオブジェクトを全て削除します。
|
int ObjectsDeleteAll(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子（ 0 は現在のチャート）
prefix
[in] オブジェクト名のプレフィックス。名称がこの文字のセットから始まる全てのオブジェクトがチャートから削除されます。プレフィックスは 'name' または 'name*' として指定でき、両バージョンの機能は同じです。空の文字列がプレフィックスとして指定された場合、全ての名称のオブジェクトが削除されます。
sub_window=-1
[in] チャートサブウィンドウの番号（ 0 はメインウィンドウ、-1 はメインウィンドウを含む全てのサブウィンドウ）
type=-1
[in] オブジェクトの型。値は ENUM_OBJECT 列挙のいずれかです。-1 は全ての型を意味します。
戻り値
削除されたオブジェクトの数。エラーの詳細を読むには GetLastError() を呼びます。
注意事項
この関数は同期呼び出しを使用します。つまり、この関数が呼び出される前にこのチャートのエンキューされたすべてのコマンドの実行が待機されるため、この関数は時間がかかることがあります。チャート上で多数のオブジェクトを操作する場合は、この特徴を考慮する必要があります。
例：
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."