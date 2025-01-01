ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス売買シグナル 

売買シグナル

これは売買シグナルを管理する関数群です。これらの関数は下記を可能にします。

  • コピー可能な売買シグナル情報の取得
  • シグナルコピー設定の取得と設定
  • MQL5 言語関数を使用したシグナルコピーへのサブスクライブ/アンサブスクライブ

関数

アクション

SignalBaseGetDouble

選択されたシグナルの double 型プロパティの値を返します。

SignalBaseGetInteger

選択されたシグナルの整数型プロパティの値を返します。

SignalBaseGetString

選択されたシグナルの string 型プロパティの値を返します。

SignalBaseSelect

端末で利用可能なシグナルから操作を続けるためにシグナルを選択します。

SignalBaseTotal

端末で使用可能なシグナルの合計量を返します。

SignalInfoGetDouble

シグナルコピー設定の double 型プロパティの値を返します。

SignalInfoGetInteger

シグナルコピー設定の整数型プロパティの値を返します。

SignalInfoGetString

シグナルコピー設定の string 型プロパティの値を返します。

SignalInfoSetDouble

シグナルコピー設定の double 型プロパティの値を返します。

SignalInfoSetInteger

シグナルコピー設定の整数型プロパティの値を設定します。

SignalSubscribe

売買シグナルにサブスクライブします。

SignalUnsubscribe

サブスクライブをキャンセルします。

 