MQL5 リファレンス売買シグナル
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
売買シグナル
これは売買シグナルを管理する関数群です。これらの関数は下記を可能にします。
- コピー可能な売買シグナル情報の取得
- シグナルコピー設定の取得と設定
- MQL5 言語関数を使用したシグナルコピーへのサブスクライブ/アンサブスクライブ
|
関数
|
アクション
|
選択されたシグナルの double 型プロパティの値を返します。
|
選択されたシグナルの整数型プロパティの値を返します。
|
選択されたシグナルの string 型プロパティの値を返します。
|
端末で利用可能なシグナルから操作を続けるためにシグナルを選択します。
|
端末で使用可能なシグナルの合計量を返します。
|
シグナルコピー設定の double 型プロパティの値を返します。
|
シグナルコピー設定の整数型プロパティの値を返します。
|
シグナルコピー設定の string 型プロパティの値を返します。
|
シグナルコピー設定の double 型プロパティの値を返します。
|
シグナルコピー設定の整数型プロパティの値を設定します。
|
売買シグナルにサブスクライブします。
|
サブスクライブをキャンセルします。