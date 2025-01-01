ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス文字列関数StringBufferLen 

StringBufferLen

この関数は文字列に割り当てられたバッファのサイズを返します。

int  StringBufferLen(
  string  string_var      // 文字列
  ）

パラメータ

string_var

[in]  文字列

戻り値

0 は、文字列が定数でバッファサイズが変更出来ないことを意味します。-1 は、文字列がクライアント端末に属し、バッファ内容の修正が不確定な結果を有することが出来ることを意味します。

例:

void OnStart()
 {
  long length=1000;
  string a="a",b="b";
//---
  long i;
  Print("before: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
        "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
  for(i=0;i<length;i++)
    {
     StringAdd(a,b);
    }
  Print("after: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
        "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
 }

参照

