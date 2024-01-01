- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SocketTimeouts
ソケットシステムオブジェクトのデータを送受信するためのタイムアウトを設定します。
|
bool SocketTimeouts(
パラメータ
socket
[in] SocketCreate関数で返されるソケットハンドルです。無効なハンドルが渡されると、5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE)が_LastErrorに書かれます。
timeout_send_ms
[in] ミリ秒単位のデータ送信タイムアウト
timeout_receive_ms
[in] ミリ秒単位のデータ受信タイムアウト<.
戻り値
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse
注意事項
システムオブジェクトのタイムアウトをSocketReadで設定されたデータ受信タイムアウトと混乱しないでください。SocketTimeoutはオペレーティングシステムのソケットオブジェクトに対して1回タイムアウトを設定します。これらのタイムアウトは、このソケットを介してデータを読み書きするためのすべての関数に適用されます。SocketReadでは、タイムアウトは特定のデータ読み取り操作に対して設定されます。
この関数は独自のスレッド内で実行されるエキスパートアドバイザーやスクリプトのみから呼び出すことが出来ます。指標から呼び出すと、GetLastError()はエラー4014「Function is not allowed for call（関数呼び出しの許可がありません）」を返します。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+