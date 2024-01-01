SocketTimeouts

ソケットシステムオブジェクトのデータを送受信するためのタイムアウトを設定します。

bool SocketTimeouts(

int socket,

uint timeout_send_ms,

uint timeout_receive_ms

);

パラメータ

socket

[in] SocketCreate関数で返されるソケットハンドルです。無効なハンドルが渡されると、5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE)が_LastErrorに書かれます。

timeout_send_ms

[in] ミリ秒単位のデータ送信タイムアウト

timeout_receive_ms

[in] ミリ秒単位のデータ受信タイムアウト<.

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse

注意事項

システムオブジェクトのタイムアウトをSocketReadで設定されたデータ受信タイムアウトと混乱しないでください。SocketTimeoutはオペレーティングシステムのソケットオブジェクトに対して1回タイムアウトを設定します。これらのタイムアウトは、このソケットを介してデータを読み書きするためのすべての関数に適用されます。SocketReadでは、タイムアウトは特定のデータ読み取り操作に対して設定されます。

この関数は独自のスレッド内で実行されるエキスパートアドバイザーやスクリプトのみから呼び出すことが出来ます。指標から呼び出すと、GetLastError()はエラー4014「Function is not allowed for call（関数呼び出しの許可がありません）」を返します。

例：