TextOut

この関数は、カスタム配列（バッファ）にテキストを表示し、その操作の結果を返します。配列はグラフィックリソースの作成に意図されています。

bool TextOut(

const string text,

int x,

int y,

uint anchor,

uint &data[],

uint width,

uint height,

uint color,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

パラメータ

text

[in] バッファに書かれる表示テキスト。一行のテキストのみが表示されます。

x

[in] 表示テキストのアンカーポイントの X 座標

y

[in] 表示テキストのアンカーポイントの Y 座標

anchor

[in] 表示テキストのアンカーポイントの位置の事前定義された 9 つの方法のうちの 1 つでの値。この値は、水平方向と垂直方向のテキスト整列の 2 つのフラグの組み合わせで設定されます。フラグ名は下の「注意事項」にリストされています。

data[]

[in] テキストが表示されるバッファ。バッファはグラフィックリソースの作成に意図されています。

幅

[in] ピクセル単位でのバッファ幅

height

[in] ピクセル単位でのバッファの高さ

color

[in] テキストの色

color_format

[in] 色のフォーマットは ENUM_COLOR_FORMAT 列挙値から設定されます。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。

注意事項

anchor で指定されたアンカーポイントは、水平方向と垂直方向のテキスト整列の 2 つのフラグの組み合わせで指定されます。水平方向テキスト整列のフラグ

TA_LEFT – アンカーポイントが境界ボックスの左側に位置します。

TA_CENTER – アンカーポイントが境界ボックスの中心に位置します。

TA_RIGHT – アンカーポイントが境界ボックスの右側に位置します。

垂直方向テキスト整列のフラグ

TA_TOP – アンカーポイントが境界ボックスの上側に位置します。

TA_VCENTER – アンカーポイントが境界ボックスの中心に位置します。

TA_BOTTOM – アンカーポイントが境界ボックスの下側に位置します。

フラグや指定されたアンカーポイントの可能な組み合わせは画像に示されています。



例：

//--- 描画対象キャンバスの幅と高さ

#define IMG_WIDTH 200

#define IMG_HEIGHT 200

//--- スクリプト実行前にパラメータウィンドウを表示する

#property script_show_inputs

//--- 色のフォーマットの設定機能を有効にする

input ENUM_COLOR_FORMAT clr_format=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA;

//--- レンダリング用の配列（バッファ）

uint ExtImg[IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT];

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 描画するOBJ_BITMAP_LABELオブジェクトを作成する

ObjectCreate(0,"CLOCK",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

//--- CLOCKオブジェクトでの描画用グラフィカルリソースの名前を設定する

ObjectSetString(0,"CLOCK",OBJPROP_BMPFILE,"::IMG");



//--- 補助的変数

double a; // 矢印の角度

uint nm=2700; // 分カウンタ

uint nh=2700*12; // 時間カウンタ

uint w,h; // 文字列サイズ取得用変数

int x,y; //--- 文字列のアンカーポイントの現在座標を計算するための変数



//--- スクリプト停止まで無限ループで時計の針を回転させる

while(!IsStopped())

{

//--- 時計描画のバッファ配列をクリアする

ArrayFill(ExtImg,0,IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT,0);

//--- 文字盤の数字描画用フォントを設定

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,0);

//--- 文字盤を描画する

for(int i=1;i<=12;i++)

{

//--- 文字盤上の現在時刻（時）のサイズを取得する

TextGetSize(string(i),w,h);

//--- 文字盤上の現在時刻（時）の座標を計算する

a=-((i*300)%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*80+0.5+w/2);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*80+0.5+h/2);

//--- 文字盤の時間をExtImg[]バッファに出力する

TextOut(string(i),x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);

}

//--- 分針を描画するためのフォントを設定する

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nm%3600));

//--- 分針のサイズを受け取る

TextGetSize("----->",w,h);

//--- 文字盤の分針の座標を計算する

a=-(nm%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- 文字盤の分針をExtImg[]バッファに出力する

TextOut("----->",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- 時針を描画するためのフォントを設定する

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nh/12%3600));

TextGetSize("==>",w,h);

//--- 文字盤の時針の座標を計算する

a=-(nh/12%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- 文字盤の時針をExtImg[]バッファに出力する

TextOut("==>",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- グラフィックリソースデータを更新する

ResourceCreate("::IMG",ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0,0,IMG_WIDTH,clr_format);

//--- 強制的なチャート更新

ChartRedraw();



//--- 時と分のカウンタを増加する

nm+=60;

nh+=60;

//--- フレーム間で短い休止を取る

Sleep(10);

}

//--- スクリプトの操作が終了した際にCLOCKオブジェクトを削除する

ObjectDelete(0,"CLOCK");

//---

}

参照

リソース、ResourceCreate()、ResourceSave()、TextGetSize()、TextSetFont()